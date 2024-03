Rozhledna na Rýdově kopci u Děbolína prochází už několik týdnů rozsáhlou rekonstrukcí. Na objektu se podepsal dlouholetý spor se zhotovitelem o kvalitu nátěru. Některé dřevěné části vyhlídkově věže byly prasklé nebo napadené houbami a stavba tak nemohla plnohodnotně sloužit návštěvníkům. Město proto loni na podzim vybralo firmu, která atrakci opraví. Na hlavní turistickou sezonu by mělo být hotovo.

Vyhlídkovou věž u Děbolína si převzala společnost Vertigo z Písku loni v listopadu. Klimatické podmínky ale firmě naplno umožnily začít s pracemi až v únoru. „Děláme z 90 procent památkové objekty, proto jsme se přihlásili do soutěže o veřejnou zakázku. Byla to především práce se dřevem, čili podobný typ práce, jakou na památkách provádíme. Rozhledna postrádala jakoukoliv údržbu po dobu sedmi let a tomu odpovídal i její stav. Velká část rozhledny je dřevěná, a pokud se nenatírá a pravidelně neudržuje, tak dřevo postupně degraduje,“ poznamenal Martin Hlídek, jednatel písecké společnosti.

Rozhledna je od první poloviny února kompletně obehnaná lešením. Uvnitř vyhlídkové věže i na jejím ochozu panuje čilý pracovní ruch. „Mění se treláže, dřevěné části stavby se kompletně brousí a natírají. Na střeše budeme prodlužovat okapy, aby voda tekla mimo rozhlednu. Opravujeme i betonové podlahy. Dole ve vstupu se dělá nové odvodnění a museli jsme také řešit výstupové dřevěné schodiště po obvodu rozhledny, kde jsou čepy, do kterých zatéká a rychle to degraduje,“ popsal Martin Hlídek s tím, že stávající čepy stavebníci posílili spojovacími úhelníky. Práce na opravě rozhledny by měly být hotové v první polovině května. Vysoutěžená cena na rekonstrukci je téměř 4 miliony korun bez DPH.

Vyhlídková věž u Děbolína se otevřela v roce 2015. Krátce po jejím zpřístupnění se ale objevily problémy s kvalitou nátěru, který město reklamovalo a následně se soudilo se zhotovitelem stavby. Vše nakonec skončilo smírem a finančním vyrovnáním. Vedení Jindřichova Hradce se v uplynulých letech hned dvakrát pokoušelo najít firmu, která by rozhlednu opravila. Poprvé se o zakázku žádná firma neucházela, na druhou výzvu pak přišly dvě nabídky. Obě ale překročily stanovený cenový limit a zastupitelstvo opravu odložilo. Město v průběhu let nechalo na rozhledně provést pouze nutné udržovací a zabezpečovací práce, aby mohla zůstat v provozu pro turisty.