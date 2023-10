Rozhledna Rýdův kopec u Děbolína už nebude dál chátrat. Jindřichohradecká radnice totiž vybrala firmu, která si vezme na starost její rekonstrukci. Jednotlivé části dřevěné konstrukce vyhlídkové věže jsou místy popraskané, hrají všemi barvami a mezi turisty nebudí právě bezpečný dojem.

Rozhledna na Rýdově kopci v Děbolíně. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Město nechalo v uplynulých měsících provést pouze nutné udržovací a zabezpečovací práce, aby věž mohla zůstat v provozu. Generální oprava rozhledny začne už v následujících týdnech. Hlavní turistické sezony se práce nedotknou.

Radní vybírali z trojice firem. Vítězem soutěže na zhotovitele se stala společnost Vertigo z Písku. Její hlavní činností je záchrana, obnova a restaurování historických objektů i výškové práce. Firma pracovala například na opravě a zastřešení ochozu věže Rumpál strakonického hradu nebo na rekonstrukci kostela sv. Víta v Českém Krumlově.

„Reference mají dobré, protože tyto stavby umí, takže počítáme s tím, že až to bude uděláno, dostaneme i plán údržby a vše ostatní. V příštích dnech podepíšeme smlouvu a předáme stavbu. Dokončení opravy rozhledny je ale v plánu až příští rok. Je totiž nutné nejdříve připravit jednotlivé prvky a vše, co bude potřeba udělat,“ vysvětlil starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár s tím, že veškeré práce budou hotové do dubna příštího roku tak, aby nic nenarušilo hlavní turistickou sezonu.

Rozhledna u Děbolína by se měla konečně dočkat nového nátěru a opravy

Město u rozhledny požaduje obroušení a natření stávajících nosných prvků, výměnu treláží a vnitřních částí zábradlí, zhotovení ocelových ochranných krytek na sloupky zábradlí a oplechování vodorovných nosných prvků. Firma by měla zároveň odstranit nášlapnou vrstvu z cementového potěru v prvním nadzemním podlaží a položit novou. Vysoutěžená cena na rekonstrukci rozhledny Rýdův kopec je téměř 4 miliony korun bez DPH.

„Nejdražší položkou bude lešení, zvažovala se i varianta, že by se práce na opravě rozhledny dělaly ze závěsu slaňováním, ale s ohledem na umístění a bezpečnost práce tato varianta neprošla přes bezpečnostního technika. Bude se tedy postupovat klasickou formou,“ přiblížil starosta Kozár. Podle něj dojde kromě sanace jednotlivých prvků rozhledny také na dílčí úpravy, které jsou potřeba z hlediska dlouhodobého provozu, například protažení střechy vyhlídkové věže tak, aby dovnitř nezatékala voda.

Rozhledna za 14 milionů korun vyrostla u Děbolína v roce 2015. Jindřichohradecká radnice vedla se zhotovitelem stavby několikaletý spor kvůli špatné kvalitě nátěru. Kauza skončila teprve na začátku loňského roku uzavřeným smírem a finančním vyrovnáním. Jindřichův Hradec od té doby už dvakrát zadal veřejnou zakázku na opravu vyhlídkové věže. Poprvé se o ni žádná firma neucházela, na druhou výzvu pak přišly dvě nabídky. Obě ale překročily stanovený cenový limit a proto minulé zastupitelstvo opravu odložilo. Ta měla začít už v polovině srpna, ale zdržely ji potřebné průzkumy a plánování sanačních prací.