Rada města Jindřichův Hradec vypsala výběrové řízení na opravu nátěrů a dřevěných prvků rozhledny Rýdův kopec v Děbolíně.

Rozhledna na Rýdově kopci v Děbolíně. | Foto: Deník/Jana Urbanová

Často diskutovaná rozhledna se snad již brzy dočká opravy. A opravu ji potřebuje. Jednotlivé části dřevěné konstrukce jsou místy popraskané. U vstupu zároveň visí upozornění, aby lidé při návštěvě rozhledny dbali zvýšené opatrnosti.

Oprava původně měla začít už v polovině srpna, ale zdržely ji potřebné průzkumy a plánování sanačních prací.

Jak informovala mluvčí jindřichohradecké radnice Karolína Bartošková, radní ve středu 13. září schválili návrh zadání veřejné zakázky na opravu nátěrů a dřevěných prvků rozhledny, jejímž předmětem jsou udržovací práce na rozhledně.

„Požadujeme obroušení a natření stávajících nosných prvků, výměnu treláží a vnitřních částí zábradlí, zhotovení ocelových ochranných krytek na sloupky zábradlí a oplechování vodorovných nosných prvků. Dále bude provedeno odstranění nášlapné vrstvy z cementového potěru v prvním nadzemním podlaží a její nové položení,“ přiblížil starosta Michal Kozár.

Podkladem pro zadání je zpracovaná projektová dokumentace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je podle Karolíny Bartoškové zhruba 3,3 milionu korun bez DPH.

Oprava by se měla odehrávat částečně mimo sezónu, a to od 13. listopadu do 10. května.

Rozhledna za 14 milionů korun vyrostla u Děbolína v roce 2015. Jindřichohradecká radnice vedla se zhotovitelem stavby několikaletý spor kvůli špatné kvalitě nátěru. Kauza skončila teprve na začátku loňského roku uzavřeným smírem a finančním vyrovnáním. Jindřichův Hradec od té doby už dvakrát zadal veřejnou zakázku na opravu vyhlídkové věže. Poprvé se o ni žádná firma neucházela, na druhou výzvu pak přišly dvě nabídky. Obě ale překročily stanovený cenový limit a proto minulé zastupitelstvo opravu odložilo. Ta měla začít už v polovině srpna, ale zdržely ji potřebné průzkumy a plánování sanačních prací.