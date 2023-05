Jindřichohradecká radnice vedla se zhotovitelem stavby několikaletý spor kvůli špatné kvalitě nátěru. Kauza skončila teprve na začátku loňského roku uzavřeným smírem a finančním vyrovnáním. Jindřichův Hradec od té doby už dvakrát zadal veřejnou zakázku na opravu vyhlídkové věže. Poprvé se o ni žádná firma neucházela, na druhou výzvu pak přišly dvě nabídky. Obě ale překročily stanovený cenový limit a proto minulé zastupitelstvo opravu odložilo. Tentokrát je na akci z rozpočtu vyčleněno 5,5 milionu korun.

Rozhledna za 14 milionů korun vyrostla u Děbolína v roce 2015. Od té doby prošla jen dílčími opravami. Vyhlídková věž o výšce 33 metrů je volně přístupná každý den od 8:00 do 20:00 hodin v období od dubna do října. Návštěvníci na ni mohou vystoupat buď po točitém ocelovém schodišti čítajícím 102 schodů, nebo po dřevěném schodišti o 128 schodech.

"Máme první technický posudek, že rozhlednu je možné normálně používat, proto jsme ji také otevřeli. V současné době řešíme zpracování mykologického průzkumu a dopracování technických řešení, která jsou navržena. Když to dobře půjde, tak nejdéle do měsíce a půl by mohl být hotový základní předpoklad pro to, abychom dokázali vypsat výběrové řízení na zhotovitele," přiblížil starosta města Michal Kozár, který doufá, že třetí pokus skončí úspěchem.

Uzavření rozhledny na Rýdově kopci se odkládá. Není, kdo by ji opravil

Samotné práce na rekonstrukci rozhledny by pak měly probíhat od poloviny srpna do konce září v závislosti na počasí. Opravy tak zasáhnou do hlavní turistické sezóny. Vzhledem k počasí totiž práce není možné provádět v zimních měsících. Předmětem veřejné zakázky měla být sanace stávajících dřevěných konstrukčních prvků rozhledny, odstranění původní povrchové úpravy a částečná výměna degradovaných a rozpraskaných dílů.

"V některých místech máme rovné desky, které se mírně sklopí, aby lépe odtékala voda a nedržela se tam. V plánu je také výměna spojovacích prvků. Máme možnost zasáhnout i do autorského díla a tím můžeme nahradit i některé stávající dřevěné prvky jinými typy dřeva," upřesnil starosta Kozár. Ráz rozhledny ale musí zůstat stejný.

OBRAZEM: Na Hradec se můžete podívat z nové rozhledny

Vedení města si také do budoucna dokáže představit, že by u rozhledny vyrostlo zázemí pro turisty, například s drobným občerstvením. "Tato možnost je navržena do změny číslo dvě územního plánu, protože současný plán to neumožňuje. To by mohlo být zhruba do dvou let. V případě, že bude změna vypořádána, pak bude moci být prostor kolem rozhledny využitý pro tento účel. Zatím nevíme, jestli to udělá město nebo se najde soukromý subjekt, který by to tam udělal hezké," řekl starosta. Návštěvníci vyhlídkové věže by rozšíření zázemí přivítali. "Když na rozhlednu jdeme s dětmi, tak většinou máme jídlo i pití sebou, ale je pravda, že nějaký altánek nebo drobné občerstvení, třeba pro cyklisty, kteří sem jedou z daleka, to by asi neuškodilo," komentovala záměr obyvatelka města Eva Šímová.