Termín začátku rekonstrukce jindřichohradecké rozhledny Rýdův kopec u Děbolína se opět posunul. Oprava měla začít už v polovině srpna, zdržely ji ale potřebné průzkumy a plánování sanačních prací.

Rozhledna u Děbolína není v ideálním stavu. | Video: Jana Urbanová

Turistická atrakce přitom rozsáhlejší zásah nutně potřebuje. Jednotlivé části dřevěné konstrukce jsou místy popraskané, hrají všemi barvami a mezi turisty nebudí právě bezpečný dojem. U vstupu zároveň visí upozornění, aby lidé při návštěvě rozhledny dbali zvýšené opatrnosti.

Vyhlídková věž je pro návštěvníky otevřená v běžném režimu od začátku dubna. Ti, kteří si na vrchol rozhledny vyšlápli, se ale pozastavují nad jejím stavem. „Rekonstrukci by to určitě potřebovalo. Byli jsme tady v době, kdy rozhlednu čerstvě otevřeli a vzhledem k tomu, že není zase tak stará, tak je to v docela hrozném stavu. Všimla jsem si, že některé díly jsou tady dokonce omotané lepící páskou,“ podivila se na ochozu rozhledny paní Hanka z Hradecka.

Rozhledna u Děbolína se letos dočká opravy. Práce zasáhnou do hlavní sezóny

Pohled do okolí si chtěl užít také pan Pavel, který do Jindřichova Hradce přijel s manželkou na rekreaci z Opavska. „Myslel jsem si, že už je to asi starší stavba, podle toho, jak ta konstrukce vypadá. Některá prkna jsou zašedlá a zdají se být úplně bez nátěru a viděl jsem také, že nahoře jsou nově dané zábrany, ale já se nebojím,“ řekl s úsměvem turista.

Jindřichohradecká radnice stav rozhledny sleduje a vyhodnocuje. Objekt je podle ní bezpečný a průběžně probíhají práce na jeho zajištění. „Stavu rozhledny jsme si vědomi. Správce projektu ji fyzicky procházel a doporučil některá zpevnění schodů a odstranění dalších nedostatků, které při prohlídce našel. Jsou to pouze nutné dílčí kroky, které mají věž zabezpečit do doby rekonstrukce. Lidé se ale na rozhlednu nemusí bát vystoupat, její stav je monitorován,“ uklidnil starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Město si také před začátkem turistické sezóny nechalo udělat znalecký posudek o provozuschopnosti objektu, který vyšel kladně.

Rekonstrukce vyhlídkové věže u Děbolína se odsouvá na podzim.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Dlouho připravované rekonstrukce by se vyhlídková věž měla dočkat během letošního podzimu. Práce tak nezasáhnou do hlavní turistické sezóny, jak bylo původně v plánu. „Aktuálně probíhá zpracování projektu, které by mělo být hotové do tohoto pátku 25. srpna, hned poté připravíme podklady pro soutěž. Počítáme, že první týden v září už by to mohlo jít na projednání radou města. Samotná oprava se pak bude realizovat nejspíše letos na podzim,“ přislíbil starosta Kozár s tím, že konkrétní částka za opravu vyjde z projektu.

Rozhledna za 14 milionů korun vyrostla u Děbolína v roce 2015. Jindřichohradecká radnice vedla se zhotovitelem stavby několikaletý spor kvůli špatné kvalitě nátěru. Kauza skončila teprve na začátku loňského roku uzavřeným smírem a finančním vyrovnáním. Jindřichův Hradec od té doby už dvakrát zadal veřejnou zakázku na opravu vyhlídkové věže. Poprvé se o ni žádná firma neucházela, na druhou výzvu pak přišly dvě nabídky. Obě ale překročily stanovený cenový limit a proto minulé zastupitelstvo opravu odložilo.

Dačická řežba skončila. Výtvarníci předali sochy a přes třicet tisíc pro školu

Vyhlídková věž na Rýdově kopci o výšce 33 metrů je volně přístupná každý den od 8 do 20 hodin v období od dubna do října. Návštěvníci na ni mohou vystoupat buď po točitém ocelovém schodišti čítajícím 102 schodů, nebo po dřevěném schodišti o 128 schodech.

Zdroj: Jana Urbanová