Nejnižší nabídka přišla od společnosti SIKK, která by rozhlednu opravila za necelých 5 milionů korun včetně DPH. To je zhruba o 1,5 milionu víc, než s čím počítá rozpočet města. Proto se mimořádně sešli zastupitelé, aby rozhodli o navýšení financí na tuto akci. "Mimořádné zastupitelstvo bylo svoláno pouze kvůli tomuto jednomu bodu, abychom umožnili udělat opravu rozhledny. Ti, kteří byli účastni, to ale odmítli a jejich hlavním argumentem bylo, že nabídková cena je příliš vysoká," přiblížil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek a dodal, že rekonstrukci vyhlídkové věže tak bude řešit až nově zvolené zastupitelstvo města v příštím roce.