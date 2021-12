Opraví komunikace a postaví byty

Prioritou na příští rok jsou opravy městských komunikací a budování kapacit pro bydlení. "Nejvíce peněz v rámci investic půjde do Intenzifikace čističky odpadních vod. Čistička potřebuje zásadní obnovu, protože jinak by nesplňovala avizované limity," uvedla Čermáková, kam půjde zmiňovaných 60 milionů z městské kasy.

Největší investice v oblasti oprav komunikací se bude týkat rekonstrukce páteřní komunikace na sídlišti Vajgar, která vyjde na 26 milionů. "Jedná se o opravu povrchu vozovky včetně křižovatky u 4. Základní školy. Projektová dokumentace na akci už je zpracovaná," sdělila mluvčí.

Bude také pokračovat rekonstrukce Václavské ulice, kde by se příští rok měl dokončit minimálně zbylý projekčně připravený úsek. Půjde o celkovou rekonstrukci ulice, která naváže na letos skončenou třetí etapu. Tato akce vyjde podle předpokladu na 19,4 milionu. Zhruba za 15 milionů by měla být postavena cyklostezka z Rezkovy ulice do Dolního Skrýchova. "Stezka je navržena od skateparku podél železniční trati po historické cestě až na účelovou komunikaci u Dolního Skrýchova. Celková délka stezky pro chodce a cyklisty je 1,7 kilometru a šířka tři metry," přiblížila Čermáková s tím, že na tuto akci je možnost dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši až 85 %. "V případě, že by město dotaci nezískalo, nebude akce realizována," dodala.

Opravy rybníků i revitalizace Tyršova stadionu

Chystá se také výstavba chodníku v Otíně. Součástí akce za 5,6 milionu bude také vybudování autobusové zastávky. Začne se také s rekonstrukcí části ploch a komunikací za 7,3 milionu na sídlišti Jitka Otín včetně dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. "Rozpočet také počítá se zpracováním projektových dokumentací pro revitalizace rybníků v Otíně, Děbolíně, Radouňce a Matné," zmínila Čermáková.

Zpracována bude příští rok projektové dokumentace přístavby sportovní haly za 2 miliony, a tím odstartuje velká revitalizaci Tyršova areálu. Dohromady kolem 10 milionů bude stát projektování a zahájení realizace ZTV třech lokalit určených k bydlení. "Posunout by se měla příští rok také záležitost domu v Nežárecké ulici. Rozpočet počítá s provedením stavebně technického průzkumu a zpracováním projektové dokumentace nové stavby včetně demolice té staré," vysvětlila mluvčí města.

Záchrana pivovaru

Pokračovat má také obnova veřejného osvětlení za 6 milionů. Rozpočet na rok 2022 myslí částkou 1,5 milionu i na zámecký pivovar, pro který by měl vzniknout projekt řešící havarijní stav objektu a záchranu památky. "A mimo jiné je v rozpočtu zahrnuta i projektová dokumentace včetně studie, a pokud se vše bude dařit i zahájení prací v ceně 1,9 milionu na cestní síť a mobiliář v Mertových sadech, které letos prošly zásadní dosadbou dřevin a tato akce tak na výsadbu naváže," uvedla Čermáková.

Pokračovat bude také velká rekonstrukce elektroinstalace na 5. ZŠ. Etapa naplánovaná na příští rok vyjde na 15 milionů. Celkem tak rozpočet města Jindřichův Hradec na rok 2022 počítá s investicemi ve výši necelých 215 milionů.