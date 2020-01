Radní města se zabývali tím, jak dále pečovat o Husovy sady. Konečné slovo ve věci však budou mít zastupitelé.

Místostarosta Radim Staněk připomněl, že na loňském červnovém jednání zastupitelstva dostal odbor životního prostředí uloženo, aby po dokončení studie městské zeleně zajistil zpracování návrhu nové koncepce péče o dřeviny a zeleň Husových sadů. „Jedná se o plochu sadů od Kostelní ulice až po vyhlídku, včetně plochy naproti 2. základní škole, kterou město nedávno získalo od soukromého vlastníka,“ přiblížil.

Podle místostarostových dalších slov připadá v úvahu několik řešení. „Od toho nejjednoduššího – ponechat park, jak je, a provádět jen nutnou údržbu, přes zpracování návrhu péče o stávající zeleň až po architektonickou soutěž,“ uvedl. Právě tu radní doporučují ke schválení zastupitelstvu.

Co se týká architektonické soutěže, vysvětlil místostarosta Radim Staněk, že pro město připadají v úvahu dvě možnosti. „První z nich je zadání takové soutěže podle zákona o zadávání veřejných zakázek. V takovém případě by se jednalo o anonymní soutěž o návrh, kde by se předpokládalo, že se jich sejde poměrně hodně. Hodnotící porota by byla složená pouze z odborníků, což znamená, že by v ní nemohl být žádný zástupce města. Město jako zadavatel by pak při výběru vítězného návrhu bylo vázáno stanoviskem té poroty,“ objasnil.

Další možností pak je zadat architektonickou soutěž jako zakázku malého rozsahu. V takovém případě by město muselo oslovit nejméně tři konkrétní architekty. V hodnotící komisi by pak město mohlo mít své zástupce. „Největší výhoda této varianty je ta, že by zde s architektem byla možná průběžná spolupráce jak ze strany města, tak třeba také veřejnosti,“ upřesnil místostarosta.

Finanční náročnost obou variant se pohybuje kolem půl milionu korun. „Tyto náklady by zahrnovaly odměnu pro soutěžící, porotu a samozřejmě organizátora soutěže,“ dodal Radim Staněk. Doplnil, že komise pro životní prostředí i odbory majetku a životního prostředí se jednomyslně shodly na druhé zmíněné variantě, tedy zadání soutěže formou veřejné zakázky malého rozsahu. S tím souhlasili i radní, kteří tuto formu řešení doporučují zastupitelům ke schválení. Ti o ní budou rozhodovat na svém veřejném jednání ve středu 29. ledna.