Štěně je momentálně ve vytápěném zázemí městského útulku a má se má čile k světu. "Jde o pejska ve věku zhruba do dvou měsíců. Rasu si netroufám odhadnout, určitě jde o křížence. Pejsek má nižší nožky a je celkem mohutný, vypadá to, že v dospělosti bude střední velikosti," upřesnila Petra Jirsová, předsedkyně spolku Cibela, která o pejska pečuje. Problém s umístěním roztomilého psího miminka podle ní rozhodně nebude, zájemců se totiž ozývá spousta. "Budeme teď týden čekat, jestli se nepřihlásí majitel. Zatím není jasné, jestli je štěně ztracené nebo vyhozené. Pokud se najde celý vrh, je v podstatě jasné, že ho někdo vyhodil. Ale zase se mi nezdá, že by takto malé štěně samo uteklo," podotkla předsedkyně Cibely.