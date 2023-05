Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má stavební povolení na 12 kilometrů dlouhý úsek dálnice D3 z Kaplice k Nažidlům na Českokrumlovsku. Začít stavět ho chce v letošním čtvrtém čtvrtletí. Na twitteru o tom informoval ředitel ŘSD Radek Mátl. Předpokládané náklady na stavbu jsou 6,1 miliardy korun bez DPH.

Vizualizace budoucí dálnice D3 u Nažidel. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

"Ministerstvo dopravy vydalo stavební povolení na akci Kaplice, nádraží - Nažidla," uvedl Mátl. ŘSD na tento 12kilometrový úsek vypsalo v březnu výběrové řízení, nyní dokončuje majetkoprávní přípravu. V březnu zahájili silničáři také výběrové řízení na zhotovitele D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Tam činí předpokládané náklady 1,2 miliardy korun.

Část mezi Kaplicí a Nažidly bude podle dřívějších informací Mátla hotová v roce 2026. O rok dříve by mohlo ŘSD dokončit úsek od Nažidel k hranicím s Rakouskem, který chce začít stavět koncem letošního roku. Část D3 od Nažidel k hranicím bude dlouhá asi 3,5 kilometru. "Je to de facto rozšíření stávajícího dvoupruhu na čtyřpruh a stavba jedné mimoúrovňové křižovatky Dolní Dvořiště. Myslím si, že se nám podaří na konci roku 2023 zahájit a v roce 2025 tam budeme jezdit," řekl loni ČTK Mátl. Úsek zahrne i pět mostů, jak vyplývá z informací ŘSD.

ŘSD pracuje i na jiných úsecích D3 ve směru z Českých Budějovic k hranici s Rakouskem. Loni v únoru začalo stavět část mezi Třebonínem a Kaplicí za 1,87 miliardy Kč bez DPH a úsek dlouhý 8,6 kilometru chce zprovoznit koncem roku 2024. Stavba navazuje na budovaný dálniční obchvat Českých Budějovic.

V provozu je nyní 70 kilometrů D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2026.

Vizualizace Dálnice D3 Třebonín - Kaplice-nádraží - Nažidla - Dolní Dvořiště (se svolením ŘSD) zde:

Zdroj: Youtube