Nejnižší nabídka byla známá už od loňského dubna, vyhlášení vítěze a následný podpis smlouvy ale oddálily spory o reference firmy Metrostav Infrastructure. Podpis smlouvy dnes oznámil šéf ŘSD Radek Mátl. „Stavba má pravomocné stavební povolení a dokončenou majetkoprávní přípravu a bude zahájena ještě v prvním kvartálu tohoto roku,“ uvedl.

Dálnice udělá další krok ke Kaplici, stavět se bude i na Písecku či u Chýnova

Úsek navazuje na aktuálně budovaný dvacetikilometrový dálniční obchvat Českých Budějovic, který je rozdělen na dvě části: Úsilné – Hodějovice (7,2 km) a Hodějovice – Třebonín (12,5 km). Staveniště D3 se tak letos protáhne na téměř 30 kilometrů. A protože se otevření obchvatu krajského města kvůli potížím s tunelem Pohůrka zpozdí zhruba o dva roky, budou zřejmě všechny tři úseky otevřeny v roce 2024 zároveň.

K hranicím s Rakouskem pak budou zbývat už jen dva úseky. Stavebně zřejmě nejnáročnějším úsekem bude téměř 12 kilometrů Kaplice nádraží – Nažidla. Stavba mimo jiné zahrne dvě mostní estakády o celkové délce 1,5 kilometru. Stavba je naplánována na léta 2022 až 2025.

Současně by se měly stavět i poslední čtyři kilometry od Nažidel k hranicím. Motoristé by se pak po jihočeské dálnici měli dostat do Rakouska v roce 2025.