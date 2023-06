Správci zámku dělají pro urychlení procesu opravy hráze maximum, zároveň ale nechtějí nic podcenit. "Projekt je poměrně pracný, protože se snažíme připravit na nejhorší variantu, která může nastat. To znamená na to, že podloží bude opravdu špatné nebo že nám sem vtrhne velká voda a povodeň zatopí staveniště. To místo je specifické tím, že je průtočné a voda se nedá nikudy odvést pryč a musí se převádět přes staveniště. V současné době už je to projektově připravené a ještě jednáme s našimi sousedy, jako jsou Lesy České republiky, obec Pluhův Žďár i majitelé nemovitosti mlýna. Musíme se všemi partnery domluvit vstupy na pozemky nebo eventuální kácení a redukci zeleně," přiblížil aktuální stav kastelán zámku Tomáš Horyna. Pokud vše půjde ideálně, už během léta by mělo být vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele a na podzim pak začnou samotné práce. Rekonstrukce hráze potrvá necelé dva roky a vyjde přibližně na 50 milionů korun.

Oprava hráze zámeckého rybníka na Červené Lhotě začne už letos

Rybník kolem zámku je v současné době částečně napuštěný. Půjčovna oblíbených lodiček ale i přesto nemůže fungovat. Plavební řád totiž počítá s normální hladinou rybníka. "Kdo je nezasvěcený a nic neví o tom, jak rybník vypadá normálně, tak má pocit, že vše je úplně v pořádku a návštěvníci říkají, jak je dobře, že už je hráz opravená, přitom se ještě nezačalo. Hladina je teď zhruba o metr a půl nižší, než je běžné," poznamenal Tomáš Horyna. Jeho slova potvrzují i turisté, kteří se na zámek jezdí dívat ze všech koutů republiky.

"Jsme mile překvapení, že je v rybníku voda, mysleli jsme si, že je úplně na suchu a opravuje se hráz. Je tu krásně, vůbec bychom nepoznali, že je něco jinak, kromě toho, že tu nejsou lodičky," řekli Deníku manželé Březinovi z Benešovska, kteří si užívají dovolenou v jižních Čechách. Jestli rybník zůstane naplněný i během celé letní sezony, podle kastelána není možné odhadnout. "Záleží na přítoku, protože pokud bude menší, než je odtok tou dírou, kudy rybník teče, tak se voda z rybníku vytratí a zůstane tu pouze bláto," dodal kastelán.

Zdroj: Jana Urbanová

Souběžně s rekonstrukcí hráze zámeckého rybníka by na podzim měla začít ještě další velká stavební akce. "Jde o rekonstrukci hospodářského křídla zámku, kde jsou i veřejné toalety. Jeho vytápění je nově navrženo tepelným čerpadlem, které by mělo být umístěné na dně rybníka. Právě proto jsme se snažili tuto akci synchronizovat do doby, kdy rybník bude prázdný a bude možné položit technologii," vysvětlil Tomáš Horyna s tím, že čerpadlo svým zbytkem energie vytopí také část zámku. Stavba se dotkne hlavního přístupového mostu k památce, kam se budou rozvody pokládat. "V mostě jsou různé inženýrské sítě a všechny jsou z hlediska svého stáří i technické kvality za zenitem a je potřeba je vyměnit. My je vyměníme a zároveň přivedeme teplo do zámku," upřesnil kastelán Horyna a doplnil, že práce na samotném mostě jsou v plánu bez ohledu na rekonstrukci hráze na listopad.

Zatímco vstupné na většině českých památek zdražilo, Červená Lhota letos i kvůli absenci lodiček nabízí svým návštěvníkům jako bonus zlevněné vstupné. Vstupenka pro dospělého, která loni vyšla na 190 korun, je letos o desetikorunu levnější. O 30 procent pak kleslo vstupné pro děti. Rodinné vstupné zámek zrušil.