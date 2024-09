Rybník Rožmberk na Jindřichohradecku by se mohl naplnit a začít vytékat bezpečnostním přelivem v úterý ráno asi v 06:00 či 07:00. Postupně by se tak výrazně zvýšila hladina Lužnice, která rybníkem protéká. Po zasedání krajské povodňové komise to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

"Povodí Lužnice není typ, kde voda naprší a hned to steče dál. Tady to trvá výrazně déle a možná je paradoxem, že v pátek bude všude svítit slunce a my budeme možná řešit nejkomplikovanější druhou povodňovou vlnu, která se projeví ve Veselí nad Lužnicí nebo Soběslavi," řekl České televizi Kuba.

Největší český rybník Rožmberk dokáže zadržet miliony krychlových metrů vody. Zbrzdí tím průtok pod rybníkem, což se týká právě měst jako Veselí nad Lužnicí, Soběslav nebo Planá nad Lužnicí. Část Veselí nad Lužnicí je připravena k evakuaci, o níž se rozhodne v úterý ráno. Týkala by se asi tisícovky obyvatel. Ve Veselí nad Lužnicí se vlévá do Lužnice Nežárka. Na obou řekách před soutokem nyní platí třetí, nejvyšší povodňový stupeň. "Je složité to sladit a pro zaměstnance povodí (Vltavy) a rybářství (Třeboň) je to trochu alchymistická práce," řekl Kuba.

Ve Veselí nad Lužnicí v místě, kde by se řeka mohla dostat z koryta, město vybudovalo protipovodňové bariéry. Jejich výška však může odolat maximálně padesátileté vodě. "A stále nedokážeme odhadnout, že se tam ta voda vejde. Byť se zdá, že ty poslední zpřesňující údaje uvádí, že by to mohlo zůstat pod padesátiletou vodou," řekl Kuba.

Podle odhadů meteorologů potrvá zhruba pět až šest hodin, než se voda od Rožmberku dostane do Veselí nad Lužnicí, které je první větší město pod rybníkem. Průtok navíc může zpomalit fakt, že se Lužnice navíc bude rozlévat do polí a luk.