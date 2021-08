Atletický oddíl TJ Nová Včelnice má na svém kontě od okamžiku vzniku, tedy od roku 1964, mnoho talentovaných atletů. Jsou mezi nimi republikoví mistři a medailisté, ale i úspěšná družstva.

Atletický oddíl TJ Nová Včelnice. | Foto: Archiv oddílu, Marek Strnad

Předsedou oddílu je od roku 2015 Marek Strnad. Oddíl má 160 členů. Zájemci začínají sportovat už v mini přípravce od šesti let. Další děti od devíti let jsou v přípravce a následuje kategorie žactva pro děti od jedenácti let. Dále pak dorost a junioři. Nechybí zde ani kategorie dospělých, kde aktivně sportuje a závodí patnáct atletů.