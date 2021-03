Když se Terezka narodila, trvalo rodinné štěstí pouze pět dnů. „Celou dobu nám lékaři říkali, že Terezka je krásná a zdravá holčička. Po pěti dnech přestala dýchat,“ vzpomíná na okamžiky hrůzy maminka Soňa Kodýdková. Přes nemocnice v Klatovech a Plzni skončila Terezka v pražském Motole. „Tam opravdu umí zázraky. Doslova, protože Terezka už dávno neměla žít,“ odhaluje krutou pravdu paní Soňa.

Veškerá péče rodiny, která žije v Horažďovicích, se točí kolem potřeb malé Terezky. Maminka je s ní doma, otec pracuje jako řidič z povolání. Je to ale těžké a bez pomoci mnoha lidí by se Kodýdkovi neobešli. Těmi, kteří už několikrát podali pomocnou ruku, je i Nadační fond Srdce pro Strakonice. Ať už to byla sbírka na speciální hodinky, které hlídaly Terezčin tep, okysličování krve a mohly předávat informace lékařům, kteří se starali o její srdce. A nebo nákup drahých léků pro Terezku, který nadační fond hradí. Mezi další pomoci ale patřila i taková věc, jako bylo hrazení oprav starého auta. „Terezka byla první, komu Srdce pro Strakonice hned po svém vzniku v březnu 2018 začalo pomáhat. I když je ze západních Čech, jezdí se od narození léčit do strakonické nemocnice,“ říká zakladatelka nadace Petra Kurschová.

Sbírku Auto od srdce pro Terezku vyhlásila nadace Srdce pro Strakonice společně s Nadačním fondem Jihočeské naděje, který založil hejtman kraje Martin Kuba.Zdroj: archiv

A právě auto je v současné době předmětem nové sbírky, na jejímž konci by měla být částka 235 000 korun. „V pondělí 15. března vyhlásila nadace Srdce pro Strakonice ve spolupráci s Jihočeským krajem, Nadačním fondem Jihočeské naděje, sbírku pro malou Terezku s názvem Auto od Srdce. Záštitu nad sbírkou přijal jihočeský hejtman Martin Kuba,“ řekla Petra Kurschová.

Nadační fond Jihočeské naděje, který založil hejtman Martin Kuba, do sbírky přispěl 80 tisíci korunami. Přispívají další dárci, mezi nimi můžete být i vy.

Číslo transparentního účtu je 77738601/2010