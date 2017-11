OBRAZEM: S centrem pro mládež letos studenti byli i v Austrálii

Jindřichův Hradec - Devět desítek studentů, 18 projektů, 12 států. Tak by se dal shrnout letošní rok Informačního centra pro mládež v Jindřichově Hradci.

Prokop Pithart z Informačního centra pro mládež v Jindřichově Hradci vysvětlil, že takové možnosti má centrum díky vzdělávacímu programu Erasmus+, který Evropská unie zřídila pro mladé lidi, a jehož cílem je podnítit smysl pro aktivní evropské občanství, solidaritu a toleranci mezi mladými Evropany a zapojit je do vytváření budoucnosti unie prostřednictvím podpory a rozvoje neformálního vzdělávání. Hradecké centrum letos vyslalo přes 90 studentů na 18 projektů, které se uskutečnily ve 12 státech například včetně Austrálie. "Tyto mezinárodní aktivity jsou skvělou příležitostí, jak se zapojit do netradičního vzdělávání, zlepšit se v cizím jazyce, poznat nová místa, setkat se s lidmi z celého světa a spolupracovat s nimi," vyzdvihl Prokop Pithart. Objasnil, že součástí projektů jsou exkurze, besedy, workshopy, ale i volná zábava. "Můžete si s účastníky projektu sednout do hospody a jen tak si povídat a předávat zkušenosti," podotkl. "Pokud vás láká vycestovat, třeba i se svými kamarády nebo spolužáky, neváhejte zjistit si o tomto programu více, například na stránkách našeho jindřichohradeckého informačního centra pro mládež nebo na našem facebooku," nabádá nové zájemce.