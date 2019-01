Jindřichův Hradec - Provizorium na jindřichohradeckém náměstí Míru asi ještě nějaký čas potrvá, a to s největší pravděpodobností další rok.

Letecký snímek hradeckého náměstí Míru. | Foto: archiv Deníku

Pracovní skupina, která posuzovala studie oslovených projekčních kanceláří, jejichž výstupem mělo být řešení dopravního značení, zeleně, veřejného osvětlení a drobných stavebních úprav souvisejících s nově vzniklou pěší zónou na náměstí, se totiž nepřiklonila k ani jednomu ze čtyř návrhů.

Původním úmyslem přitom bylo určit dva nejlepší, z nichž by absolutního vítěze vybrala v hlasování veřejnost.

Jak informoval místostarosta Bohumil Komínek, většina návrhů je zpracována povrchně a nepřináší žádné přijatelné řešení plochy náměstí. „V žádném není zcela respektováno schválené dopravní řešení, každý návrh ho ve větším nebo menším rozsahu upravuje," poznamenal místostarosta. Dodal, že architekti se zcela nepopasovali ani s drobnými nuancemi, které byly součástí zadání.

„Měli jsme například požadavek na takové drobnosti, jako je vodní prvek, pítko a další, ale nic z toho nebylo dotažené. Nikdo třeba nepracoval se stávající studnou, která je dnes z technických důvodů zadlážděna, ale jedna ze studií přitom chtěla udělat úplně novou v místě, kde to není kvůli podloží možné," podotkl Bohumil Komínek.

Návrhy prý však měly i závažnější pochybení, jako je absence průzkumu podkladu kvůli umístění jednotlivých prvků. Pracovní skupina se tedy přiklonila k názoru soutěž zopakovat a oslovit více architektů.

Jak upřesnil místostarosta Bohumil Komínek, k opakování soutěže na řešení náměstí Míru by mohlo dojít na podzim. To ovšem pravděpodobně odsune stavební práce až na příští rok.

„Zakomponujeme to do rozpočtu tak, aby vše bylo hotové do zahájení příští turistické sezony," uvedl Bohumil Komínek, který si je prý vědomý všech úskalí, která s sebou nese provizorní provoz. „Samozřejmě víme, že to není ideální, ale nemá smysl vyhazovat peníze za špatné řešení. Nějaké změny ale nastanou i teď. Chceme třeba odstranit nevzhledné betonové květináče a místo nich Služby města nainstalují květinové válce, které lidé znají kupříkladu z prostranství u Merkuru na sídlišti Vajgar," informoval jindřichohradecký místostarosta. Dodal, že studie by navíc měly více odrážet historický ráz centra města.

To, jak bude finální podoba náměstí vypadat, je přitom v Jindřichově Hradci velkým tématem a obyvatelům to rozhodně není lhostejné. „Tak hlavně, aby se mohli vyjadřovat ti, kterých se náměstí každodenně nejvíce týká. Ti, co tam bydlí, pracují, podnikají, vlastni nemovitosti a zásobují," napsal nedávno na facebookový profil jeden z místních podnikatelů Jaroslav Chalupský.