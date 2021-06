Očkování je možné pouze v přítomnosti zákonného zástupce a informovaný souhlas musí být podepsán od zákonného zástupce i očkovaného.

Od pondělí 7. června dochází ke změně provozní doby odběrového místa v Nemocnici Jindřichův Hradec. PCR odběry budou zdravotníci provádět každý všední den od 7.00 do 10.00 hodin. Pro antigenní testování bude vyhrazen čas od 10.30 do 17.00 hodin od pondělí do pátku a v neděli od 8.00 do 14.00 hodin. Na test je potřeba se předem objednat přes rezervační systém nemocnice.