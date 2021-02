Program primární protidrogové prevence v rámci projektu Revolution Train přichystají v Dačicích. Dačičtí radní totiž schválili smlouvu o spolupráci města a nadačního fondu Nové Česko.

Protidrogový vlak. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Radka Doležalová

Program pro děti a mládež od 12ti do 17ti let je doprovázený komentářem vyškoleného lektora, který zároveň dopovídá na dotazy účastníků. „Protidrogový vlak je jen úvodem do drogové problematiky a navazuje na něj další program ve školách dva krát čtyřicet pět minut v každé třídě, která byla na prohlídce vlaku. Do projektu je zapojena i Policie ČR. Finanční podporu již přislíbilo i několik dačických firem, za což jsme velice rádi,“ uvedla místostarostka Dačic Kateřina Marková.