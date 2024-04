Cyklistům i turistům na Třeboňsku slouží příjemná novinka. Při cestách malebnou krajinou se mohou zastavit u rybníka v Ponědrážce nedaleko Veselí nad Lužnicí, kde funguje samoobslužný bar.

Samoobslužný bar v Ponědrážce. | Video: Jana Urbanová

Příchozí si tu mohou v klidu posedět a vychutnat nejrůznější druhy vychlazených nápojů nebo si dopřát i něco k zakousnutí. Novinka je v provozu teprve od loňského léta a ihned po svém spuštění zaznamenala obrovský ohlas.

V samoobslužný bar se proměnil malý dřevěný přístřešek u rodinné farmy. Díky příznivému počasí se letos otevřel už před Velikonocemi. Obsluha občerstvovací stanice je velmi jednoduchá. „Každý si vybere podle své chuti a na základě ceny v ceníku následně zaplatí buď hotově do pokladničky, nebo pak pro každé zboží je vygenerován QR kód, takže je možné zaplatit i kartou,“ popsala fungování baru majitelka Jana Hlivka Pirasová s tím, že všechny potřebné informace se zájemci dočtou v deskách uvnitř.

Tip na výlet: Spící kráska Jemčina a tajemství jejích hlubokých lesů

Návštěvníci samoobslužného baru mají k dispozici kromě nápojů i něco na zub. „V baru je k dostání nealko pití, ať už jsou to různé limonády, voda, džusy nebo káva, ale i alkoholické nápoje jako pivo a víno, obojí je pouze na objednání, kdy zákazníci zavolají a my jim pití doneseme. Dále nabízíme chipsy, slané tyčinky, ale i špekáčky, které je možné si opéct. Vše pro rozdělání ohně je k dispozici,“ nalákala Jana Hlivka Pirasová. Bar spolu s manželem spustili teprve loni se začátkem letních prázdnin a pro velký úspěch měl otevřeno až do začátku října. „Lidé nám zapisovali do sešitu, k tomu určenému, co se jim líbilo a jak se u nás cítili a všichni si službu chválili, psali nám tam moc pěkné vzkazy a poděkování. Sešit zároveň slouží k tomu, aby každý napsal, co si dal, pro naši kontrolu,“ dodala majitelka. Denně se tu v sezóně zastaví i desítky cyklistů a výletníků.

Přestože bar funguje samostatně bez obsluhy a vše je založené na poctivosti a důvěře, lidé toho nezneužívají, právě naopak. „Moc příjemně nás překvapilo, jak to vše funguje, jak jsou lidé pořádní a slušní a poctiví. Dokážou ocenit dobrý nápad a možnost občerstvit se. Dokonce bylo i pár případů, kdy nám napsali vzkaz, že si sice nic nedali, ale přesto vhodili peníze do pokladničky. Někdo nám napsal, že jsme mu zachránili život, asi málem umřel žízní, když v tom uviděl náš bar,“ poznamenala s úsměvem Jana Hlivka Pirasová. Bar v Ponědrážce je v provozu za každého počasí. Občerstvovací stanici navíc obklopuje krásná příroda a návštěvníci mohou obdivovat i zvířata z přilehlé farmy. Kromě krav, koz a oslíků zaujme mohutný samec jaka tibetského.