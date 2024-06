Obliba samoobslužných stánků stoupá. Pěší turisté i cyklisté na jihu Čech se mohou obsloužit hned u několika takových zařízení. Na Jindřichohradecku poslouží turistům samoobslužný bar, pivomat, výčep, ale i perníkomat. U některých stánků jsou umístěné kasičky a prodej je tak založený na poctivosti zákazníků, jinde zase zaplatíte přímo do automatu.

Samoobslužné stánky na Jindřichohradecku. | Video: Jana Urbanová

Při cestách malebnou krajinou se turisté mohou zastavit u rybníka v Ponědrážce nedaleko Veselí nad Lužnicí, kde od letošních Velikonoc funguje samoobslužný bar. Jako odpočinkové místo slouží malý dřevěný přístřešek u rodinné farmy. Příchozí si tu mohou v klidu posedět a vychutnat nejrůznější druhy vychlazených nápojů nebo si dopřát i něco k zakousnutí. Obsluha občerstvovací stanice je velmi jednoduchá.

„Každý si vybere podle své chuti a na základě ceny v ceníku následně zaplatí buď hotově do pokladničky nebo pak pro každé zboží je vygenerován QR kód, takže je možné zaplatit i kartou,“ popsala fungování baru majitelka Jana Hlivka Pirasová. Přestože stánek funguje samostatně bez obsluhy, lidé toho nezneužívají, právě naopak. „Moc příjemně nás překvapilo, jak to vše funguje, jak jsou lidé pořádní a slušní a poctiví. Dokážou ocenit dobrý nápad a možnost občerstvit se. Dokonce bylo i pár případů, kdy nám napsali vzkaz, že si sice nic nedali, ale přesto vhodili peníze do pokladničky,“ ocenila Jana Hlivka Pirasová. Bar v Ponědrážce je v provozu za každého počasí. Občerstvovací stanici navíc obklopuje krásná příroda a návštěvníci mohou obdivovat i zvířata z přilehlé farmy.

Již v pátek v tištěném Deníku Kompletní přehled uzavírek v našem kraji pro celé léto

Rozšířený servis před startem fotbalového Eura

Velký rozhovor se zakladatelem TOP09 Miroslavem Kalouskem

Posílené zpravodajství z našeho okresu a kraje na více než deseti stranách

Nejlepší akce pro následující víkend v našem okolí

Příloha 77 plus 1: plán čtení pro volný čas

Spousta dalšího zajímavého čtení na minimálně 24 novinových stranách

A navíc TV magazín s kompletním programem na příští týden

Novinku v podobě samoobslužného výčepu letos ke konci března spustili v kempu Lužnice nedaleko Třeboně. Nejen ubytovaní hosté si tu mohou natočit pivo Regent jedenáctku nebo nealko Regent hroznovku. Půllitrový kelímek s nápojem vyjde na rovných 40 korun. Platba je možná mincemi, ale i bezkontaktně. Podobné zařízení mohou využít i turisté putující Českou Kanadou v obci Nový Svět kousek od žulového balvanu Ďáblova prdel. Samoobslužný výčep nabízí kromě piva Bernard i točenou limonádu. V provozu je v sezóně vždy od června do září.

Nápad přišel, když na grilovačce došlo pivo

Samoobslužný automat na nápoje funguje už třetím rokem také u Jindřichova Hradce v lokalitě Pohodnice.

„Nápad vznikl náhodou při grilování, kdy nám se sousedem došlo pivo. Pivomat je v provozu od Velikonoc až do listopadu. Mám tam pivo jedenáctku Bernarda a limonádu malinovku. Platit je možné mincemi, telefonem, kartou nebo hodinkami. Děti si u nás ale pivo nekoupí, protože automat má čtečku na občanský průkaz,“ poznamenal provozovatel automatu Zdeněk Kasper a dodal, že u přístroje nabízí zákazníkům i speciální bio kelímky, které se samy po čase rozpadnou.

Tip na výlet: Fabián a Homolka. Osud tajemného místa určily zásahy blesků

Republikový unikát mají pak v Samosolech u Pluhova Žďáru na Jindřichohradecku. Jde o jediný perníkomat v Česku. Nenápadný kočárek se zasazeným proutěným košem stojí na návsi přímo u autobusové zastávky. Pokud je špatné počasí, najdete perníkomat uvnitř čekárny. Koš ukrývá nejrůznější druhy perníčků, ať už jsou to zvířátka, srdíčka, květiny nebo pohádkové postavy.

„Snažíme se zboží obměňovat, občas nám do vzkazovníku někdo napíše, jaký perníček by chtěl vyrobit a já se pak snažím přání vyhovět. Snažím se myslet i na to, aby nabídka perníčků byla dostatečně pestrá a měla jsem vždy něco pro ženy, muže nebo i mladší věkové kategorie,“ přiblížila autorka perníčků Karolína Zavřelová. Cena se pohybuje podle velikosti v rozmezí od 30 do 150 korun. Zákazník si vybere perníček a podle ceníku za něj zaplatí do kasičky. Nově je možné platit i bezkontaktně přes QR kód.

„Musím říct, že si perníkomat vede výborně a lidé jsou poctiví. Loni nám téměř nic nezmizelo a kupující nám v kasičce dokonce nechávají i peníze navíc,“ pochlubila se autorka perníčků. Zboží do košíku během sezóny doplňuje i dvakrát denně.