„Proudem vody pak očistíme od řas a drobných nečistot kamenný bazén kašny a zároveň jej ošetříme přípravkem na bázi chlóru. Zkontrolováno a případně opraveno bude i vnitřní osvětlení kašny,“ popsal postup prací vedoucí provozního střediska České Budějovice Ondřej Koupal.

Ze dna bazénu o průměru 17 metrů také technici vyjmou recirkulační zařízení, které v zimě zajišťovalo proudění vody a bránilo tak jejímu zamrzání „Pokud všechny práce půjdou podle předpokladů, měla by být kašna následující den znovu napuštěna a obyvatelům i návštěvníkům krajského města se znovu představí v plné kráse nejpozději ve středu,“ doplnila mluvčí společnosti Jitka Kramářová.

Barokní Samsonova kašna pochází z let 1721 - 1727 a svého druhu je jednou z největších v zemi. Ve své době sloužila k zásobování centra města vodou. Čerpala se do ní z Vltavy a kvůli tomu také byla na pravém břehu řeky postavena Vodárenská věž. Potrubí odtud přivádělo vodu do města pod hladinou Vltavy, což byl v tehdejší době značný technický úspěch.

Samsonova kašna, jak uvedla mluvčí Jitka Kramářová, není jediným vodním prvkem, který bude v jarních a letních měsících zpříjemňovat život lidem v krajské metropoli. Po zimní přestávce už například ožily oba vodní prvky na Lannově třídě nebo kašna Ukradené volavky v parku Na Sadech. "Další se připojí v nejbližších dnech. Stejně tak budou postupně do provozu uváděna i městská pítka," dodala.