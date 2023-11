Ovocný sad, stromořadí višní, třešní, jeřábů i jabloní, ale i duby a lípy, nyní lemují původní cestu poli mezi Vlastiboří, Mokrou a Nedvědicemi na Táborsku. V neděli 5. listopadu odpoledne se tu dobrovolníci pustili do práce v rámci akce Sázíme stromy. Vysazené listnáče budou dělat radost dalším generacím. Zajímavostí je, že jeden ze stromů koupil v aukci jeden z nejbohatších Čechů Pavel Bouška.

Akce Sázíme stromy spolupořádaná obcí Vlastiboř přilákala asi třicet účastníků, z nichž největší část tvořili rodiny s dětmi a členové místního mysliveckého spolku Hájek. Podle dobrovolníků, kteří se s nadšením a vervou chopili lopat a hrábí, je to věc, která má smysl. Výsledkem jejich společné práce se stane znovuzrozený kousek krajiny, který zůstane v péči obce. Ta se zavázala k pravidelné péči. O obnovu krajiny se staraly malé i větší děti. „Akce se mi moc líbí, ještě to není hotové, ale už nyní z toho mám velkou radost,“ komentovala Anna Smitková.

Stromy prý nesází poprvé. „Je to dobrá věc, sázet pro přírodu a budoucnost. Měli jsme o tom přednášku ve škole v Kunžaku u Jindřichova Hradce. Už jsem jednou sázela, šlo u budoucí park,“ prozradila s úsměvem jedenáctiletá dívka.

Návrat stromů vítá

Potěšen ze společného díla byl i místní myslivec František Voborský. „Kdysi tady stromy rostly, ale musely ustoupit letišti, přistával tu tzv. čmelák. Pamatuji si tu krásné velké lípy vedle kapličky,“ zavzpomínal.

Kdysi kolem drobné sakrální stavby z roku 1882 s vyhlídkou do širokého okolí prý kráčívali poutníci do nedalekých Nedvědic. „Považuji to za dobrý počin, že se sem opět vysadí nějaké stromy. Mám jako myslivec vztah k přírodě a těší mě akce podobného druhu,“ podotkl. „Těšila by mě ale i obnova původní cesty, těmito místy se chodilo pěšky do kostela, jezdilo se tudy i koňmo pohřbívat. To si ještě pamatuji, zažil jsem to zamlada,“ dodal Voborský.

Sází se napříč krajem

Jak sdělila koordinátorka vlastibořské akce z organizace Sázíme stromy Hana Jarčevská, místní akční lidé do země umístili na 26 různých listnatých stromů. „Sedm bylo dlouhověkých dubů a lip, ostatní jsou ovocné,“ upřesnila. Akce pořádají sezonně na jaře a na podzim. „Jde o výsadby v březnu až dubnu a v říjnu až listopadu, záleží to hodně na čase místního koordinátora, v jižních Čechách jsme aktuálně dva,“ podotkla Jarčevská, která působí na Soběslavsku a v České Kanadě. Její kolega má pak na starosti Budějovicko a Třeboňsko.

Letos se podle ní v kraji konalo asi osm podobných akcí, dobrovolníci, obce i firmy se mohou hlásit přes webové stránky sazimestromy.cz. „Jsme nezisková organizace, sháníme finance a nabízíme pak obcím stromy jako dar, ta se pak zavazuje k zálivce a každoroční péči o ně. Obec také dodává v případě potřeby dobrovolníky a společnými silami se potom podílíme na výsadbě, využívají nás také firmy na tzv. teambuildingy,“ vysvětlila Hana Jarčevská.

Zakládají nové či obnovují původní výsadby

Alej u Vlastiboře je jen jedním z mnoha projektů po celé republice, které organizace Sázíme stromy realizuje. Od roku 2014 se jim podařilo vysadit 24 599 stromů a 18 474 keřů s pomoci více než 20 tisíc dobrovolníků. Tímto způsobem dosazují existující stromořadí, zakládají nové lokality a obnovují historické aleje. Přesně takové projekty posilují spojení s přírodou a ukazují, že i jednotlivci mohou pozitivně ovlivnit životní prostředí.

Jaká je úspěšnost výsadby? V roce 2022 provedli koordinátoři Sázíme stromy kontrolu jeden rok a dva roky starých výsadeb. Potěšilo je, že 85 % z nich prospívá. Jen 15 % z nich mělo závažné nedostatky. Nedostatky dále řeší s obcemi a společně hledají způsoby náhradních výsadeb či pomoci. Následná péče je totiž pro úspěšnost sázení zásadní. Mladý strom má bez podpory v prvních letech svého života jen malou šanci přežít. A kvůli extrémně suchému počasí, potřebují stromy pravidelnou péči a především zálivku.

„U Vlastiboře na vyhlídkovém místě, kde je při dobré viditelnosti krásný pohled na Novohradské hory, Šumavu i Kleť, jsme vysadili nový ovocný sad, u stromořadí kolem cesty jsme pak dosadili chybějící stromy. K lesu by pak měla vést také cesta, takže tu výhledově vzniknou takové vycházkové okruhy a třeba i lavičky, protože sem chodí místní školka,“ uvedla koordinátorka. Příští týden v sobotu se koná další výsadba pod záštitou Sázíme stromy v Komárově na Táborsku. Sázet se bude i v pátek 10. listopadu zaniklé stromořadí v obci Úsilné na Budějovicku.

Třešeň od slavného dárce

Kdo je Pavel Bouška? V žebříčku magazínu Forbes se dlouhodobě drží mezi stovkou jmen nejbohatších Čechů. Loni obsadil 39. místo s hodnotou majetku 10,5 miliardy, vlastní automobil Porsche Macan Turbo a patří mezi nejcivilnější české miliardáře. Zabývá se výrobou krmiv pro kočky a psy známých značek Brit a Carnilove. Více zde.

Miliardář Pavel Bouška v červnové aukci Nadace Partnerství vydražil třešeň umístěnou na vyhlídkovém místě u kapličky ve Vlastiboři.Zdroj: archiv Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pořádala letos v červnu aukci stromů určených k výsadbě na krásných vyhlídkových místech. Třešeň, která poroste naproti vlastibořské kapličce, zafinancoval jeden z nejznámějších Českých miliardářů, podnikatel Pavel Bouška. Je označena dřevěným sloupkem se štítkem s poděkováním a nápisem: „Nejlepší místo na světě je tam, kde je srdce doma.“