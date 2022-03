V první fázi projektu probíhá mezi obyvateli sídliště dotazníkové šetření, které bylo připraveno ve spolupráci s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Město tak zjišťuje, co by lidé chtěli na svém okolí změnit. "Dotazníky byly distribuovány všem obyvatelům sídliště Vajgar přímo do jejich poštovních schránek, zároveň je možné je vyplnit i v elektronické on-line formě na adrese www.jh.cz/zmenvajgar. V průběhu března náhodně oslovují respondenty také studenti Fakulty managementu," upřesnila mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková a dodala, že z odevzdaných dotazníků zároveň město vylosuje deset výherců, kteří se mohou těšit na pěkné ceny.