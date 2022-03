Účastníci setkání sběratelů pivovarských suvenýrů si své kousky vzájemně vyměňují, ale i prodávají. Sám pořadatel akce je už téměř 30 let sběratelem pivního skla, kterému doma vyčlenil celou jednu místnost. Ke sběratelství ho přivedla náhoda. "Byli jsme tehdy na Ohři na vodě a popíjeli v hospodě. Vzal jsem si s sebou nedopitý půllitr a když jsem pak chtěl ráno vrátit, stánek byl zavřený. Snažil jsem se sklo vrátit opakovaně, ale nepodařilo se mi to, a tak jsem si půllitr sebral. A takhle to vlastně začalo," povyprávěl o svých začátcích organizátor burzy Václav Topinka.