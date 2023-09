Orel mořský je náš největší dravec. I tohoto majestátního opeřence s rozpětím křídel až dva metry ale někdy potká smůla. Tak jako dospělou orlici, kterou turisté našli zraněnou v lese nedaleko obce Mláka u Třeboně letos v dubnu. Přestože nemohla létat, její odchyt stál pracovníky záchranné stanice nemalé úsilí.

Zraněná mořská orlice Gaia už se do volné přírody nevrátí. | Foto: Archiv záchranné stanice

Následné veterinární vyšetření u dravce odhalilo vážný problém. „Ukázalo se, že orlice utrpěla závažné zranění a měla již delší dobu vykloubený loket na pravém křídle. Bohužel ani specialisté z veterinární kliniky Mada v Kralupech nad Vltavou, kterým velice děkujeme za pomoc a úžasnou spolupráci, již nemohli křídlo zachránit. Orlice nakonec podstoupila operaci, díky které je křídlo alespoň částečně funkční,“ uvedli zástupci záchranné stanice v Třeboni s tím, že do volné přírody už se orlice vrátit nemůže.

Dravec se dlouhé týdny zotavoval ve spřátelené záchranné stanici v Hrachově. Orlice, kterou ošetřovatelé pojmenovali Gaia, by se teď měla vrátit zpátky domů do Třeboně. Záchranná stanice jí proto chce postavit nové a především prostorné bydlení. „Orli mořští se mohou v lidské péči dožít i více než 30 let. Trvalý domov pro Gaiu tedy musí být dostatečně prostorný a kvalitně vybavený, protože tu může bydlet opravdu dlouho,“ zdůraznili zvířecí záchranáři, kteří pro orlici uspořádali sbírku na platformě Donio.

Vybrané finance poslouží na uhrazení nákladů na zemní práce, prkna a nátěrové hmoty, svařování, nákup speciálních sítí a dalšího vybavení. Základ budoucí voliéry o rozměrech 6 x 3,5 metru v podobě kovových konstrukcí už má záchranná stanice připravený a to díky štědrosti jedné z českobudějovických firem i pomoci řady dobrovolníků.