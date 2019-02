Jindřichův Hradec - Se smutnou zprávou přišli pořadatelé vyhlášeného folkového festivalu, který po uplynulých čtyřiadvacet let rozezníval město nad rybníkem Vajgar.

Festival Folková růže končí. Svého pětadvacátého výročí se už bohužel nedočká. | Foto: Deník / Hudec Adam

Hovořit s Pavlem Jarčevským, ředitelem Folkové růže, o těžkém rozhodnutí nebylo nikterak snadné. Nejsou to totiž ani dva měsíce, kdy se nádvořími jindřichohradeckého zámku rozléhala milovaná folková hudba a zaznívala až dolů, do uliček města. Diváci seděli na lavicích, bavili se a festival si užívali, aniž by kdokoliv z nich tušil, že letošní – čtyřiadvacátý – ročník je poslední. Čtvrt století už Folková růže neoslaví.



„Festival Folková růže už nebude z důvodu měnících se vnějších podmínek dále pokračovat,“ uvedl za tým pořadatelů Pavel Jarčevský. Jedním z výrazných důvodů pro rozhodnutí byly podle něj finance – konkrétněji řečeno malé množství sponzorů, kteří jsou zdaleka nejen v případě Folkové růže, ale i mnoha dalších podobných festivalů, životně důležitou podmínkou pro jejich fungování. Pro představu, hradecká radnice třídenní akci s desítkami kapel a písničkářů podpořila částkou v řádu desítek tisíců korun.



„Rádi bychom poděkovali všem, kteří festival v minulosti podpořili jako muzikanti, jako návštěvníci nebo i jakoukoliv další formou pomoci. Byli jste to především vy, kteří jste vytvořili atmosféru „nejkrásnějšího festivalu na světě“ a byli jste dlouhou řadu let společně s námi jeho rodinou,“ sdělili Pavel Jarčevský společně s dramaturgem Michalem Juppem Konečným.



Folková růže se bez jakékoliv nadsázky postupem času vyvinula v událost, která se mnohým účinkujícím i fanouškům folku stala něčím, jako každoročním setkáním s rodinou a nejbližšími přáteli. „Věříme, že to všechno stálo za to a že vzpomínky na uplynulých čtyřiadvacet let budou jen a jen příjemné,“ uzavřeli pořadatelé.