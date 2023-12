Už popáté si můžete projít město České Budějovice a vidět ho jinýma očima díky specialistovi na českobudějovickou historii Janu Schinkovi. Nedávno mu totiž vyšel další díl knihy Putování městem České Budějovice.

Českobudějovický spisovatel Jan Schinko. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Tentokrát se zaměřuje převážně na životopisy všech domů v ulici Česká. „Jsou tam zpracovány životopisy všech domů,“ nastiňuje autor knihy. Dále si v novince přečtete také částečně o budovách v ulicích Panská, Hroznová, o Piaristickém náměstí i o gymnáziu Česká.

Právě tuto oblast Jan Schinko dobře zná. „Shodou okolností jsem na základku a na střední chodil do České 64 (dnešní Gymnázium Česká), spolužáci a spolužačky bydleli skoro všichni právě v České,“ prozrazuje. K dobru dává i jednu veselou příhodu. „Byl jsem ve třídě 8. C a v té stejné třídě byla 11. E. Přišel jsem do školy jako obvykle za minutu osm. Měl jsem to do školy pět minut,“ vzpomíná Jan Schinko a pokračuje ve vyprávění: „Všude ticho, vešel jsem do ‚své‘ třídy a ta byla plná cizích kluků a holek, nikde žádné volné místo. Všichni se ne mne otočili předpokládaje, že jde profesor, a málem povstali. Jediné volné místo bylo v první lavici u tabule.“ Období školní docházky v něm zanechalo stopy. „Když jsem tam chodil denně šest let a procházel centrem města, tak se gotika a renesance ve mně asi usadila,“ říká. Kniha Putování městem České Budějovice 5.Zdroj: Archiv

Jan Schinko se dlouhodobě, už více jak padesát let, zajímá o českobudějovickou historii, převážně o příběhy domů. „Každý dům v historickém jádru města má ambice na pořad Byl jednou jeden dům,“ líčil v jednom z přechozích rozhovorů. Ostatně pro Českobudějovický deník přichystal 750 dílů seriálu Putování městem, který byl plný zajímavostí právě o domech a ulicích.

Jaké jsou jeho zdroje? „Vědecká knihovna, studovna muzea, vlastní archiv zakládaný z doby, kdy jsem byl přes dvacet let členem aktivu památkové péče ONV, studovna památkového ústavu a v době novější internet,“ vyjmenovává. Informace pro knihu získal také z vyprávění pamětníků.

Svůj zmiňovaný archiv nadšenec do budějovické historie stále nepravidelně rozšiřuje. Materiál už neshromažďuje jen v jedné místnosti. „Musel jsem dát šanony jižních Čech po okresech a obcích na půdu do lepší uličky, kde mám regály a nepráší se tam. Tím se mi dole udělalo místo. Dole jsem si přece jen nechal okres Český Krumlov s Novohradskými horami a Prachatice se Šumavou,“ vypráví Jan Schinko a dodává: „Mohu si myslet, že se to bude hodit.“

Sehnat příběhy domů není prý vůbec lehké. „Je to žánr, který je v kronikách na okraji. Výjimečně mají majitelé své příběhy v domě zapsané. Většinou si čtenář může nebo musí žánr v domě odvodit z faktů,“ přibližuje proces Jan Schinko a vysvětluje: „Domy v České mají u památkářů evidenční kartu a odborné technické hodnocení, probral jsem je, ale životopis domu to není. Ještě těžší je získat nebo si ofotit fotografií domů z První republiky a z c. k.“

V titulu se dočtete o celé stovce domů. K nim prý sběratel příběhů nepoužil vše, co nashromáždil. Na jeden dům nebo lokalitu včetně fotek totiž od nakladatelství ve svém díle dostal dvoustránku.

Kolik času knize věnoval, nedokáže spočítat. „To bych musel začít tak asi v roce 1954,“ usmívá se a přibližuje: „Mám na to materiály, které v sobě mají dlouhý čas. Nehledě na to, že jsem domy fotil a týden třeba čekal na dobré světlo.“

Jak Putování městem České Budějovice 5 číst? „Není to seriál, ani beletrie, že by se za večer přečetlo. Důležité je mít knihu doma a občas se do ní podívat poté, co někoho zaujme něco v České a Panské,“ radí její autor a ujišťuje: „Kniha se neztratí, co je v ní, se stalo a bylo.“ Upozorňuje, že nejde o vědeckou publikaci. „Je to domácí budějovické dílko o domech a lokalitách podle mne,“ upřesňuje a dává k zamyšlení: „Domy v rychlosti míjíme, přičemž by si zasloužily nejméně zpomalit.“

Mluvit s Janem Schinkem je zážitek. Stačí se před ním zmínit o nějaké lokalitě a hned k ní má co říct. „Pamatuji si leccos,“ přikyvuje autor. „Nebezpečí zmíněného pamatováka je v tom, že by se mu už nechtělo ukládat. Ne-li vydávat,“ uvažuje.

Materiál na další pokračování by zatím Jan Schinko měl. „Ještě nejsou všechny domy v centru města zpracovány. To, když bude zájem a vstřícné nakladatelství…,“ nechává otevřené.