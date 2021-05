Je čtvrtek 27. května, osm hodin ráno a Pavla Benettová, koordinátorka skupiny Vyhánění srnčat – senoseč, Krumlovsko, Budějovicko a Kaplicko, už čeká ve Velešíně Nádraží u odbočky na Skřidla. Druhý den vynášení srnčat z luk, které čeká posečení, na samém jihu Čech právě začíná. A potrvá do konce června.

Už je domluvená i s traktoristou ze ZD Netřebice, který právě seče jinou, už zkontrolovanou louku. „Kolega s dronem ráno prolétl několik ploch a našel dvě srnčata, takže přesně víme, kde leží,“ shrnuje a ukazuje v mobilu ve speciální aplikaci, kde přesně jsou. Obě v blízkosti železniční trati, na dvou různých loukách. „Prolétl 40 hektarů, to bychom pěšky chodili hodiny.“

Drony-zachránci: Drony najdou srnčata, která by očím lidí mohla zůstat skrytá, třeba v porostu s jetelem jsou neocenitelným pomocníkem. Ale hlavně ušetří lidem spoustu chození, což dosvědčuje i čtvrteční příklad, kdy 4. hodině ráno dobrovolníci s dronem přelétli 40 hektarů luk a objevili dvě mláďata. Pro ta pak stačilo dojít, nemuselo se tak po celé louce chodit v rojnici. Jenže… Po hodině došla dronu baterie. Jedna stojí 5 000 Kč a bylo by jich třeba nakoupit pět. Kdo by chtěl na baterie, popřípadě i na další dron přispět, může na transparentní účet u Fio banky 2701873436/2010.

Vyrážíme tedy na místo. A přesně tam, kde ukázala aplikace, nacházíme první srnče. Z dálky není vůbec vidět, kde se ve vysoké trávě malý poklad ukrývá, musí se dojít až téměř k němu. A jelikož má Pavla Benettová myslivecké zkoušky, smí s ním manipulovat. Bere ho v rukavicích do trsů dlouhé trávy a ukládá do papírové krabice. V ní zhruba dvě hodiny počká, než bude louka posekaná, pak ho zase vrátí do vysoké trávy na okraji louky, kde si ho máma srna snadno najde.

Bez ochoty to nejde

Pak koordinátorka volá traktoristovi, že první srnče má a že může přijet. „Bez domluvy se zemědělci a myslivci bychom to dělat vůbec nemohli. Třeba právě ntřebičtí zemědělci jsou příkladem skvělé spolupráce.“

I druhé srnče leží tam, kde ukázal dron. Josef Zajac se tak může pustit do práce. Na větší louce nechal kus neposekaný, aby mělo mládě kde zalehnout. Zahlédl i dospělou srnu, která si mládě z bezpečí remízku hlídala. Za pár hodin bylo posekáno a srnčata dostala šanci. Nebýt dobrovolníků a ochoty se domluvit, nepřežila by.