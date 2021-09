Starosta Vlastimil Bočánek omítl pro Deník vzniklou situaci komentovat s tím, že je nemocný. Pro ČTK však uvedl, že už je delší dobu složité sehnat zájemce o pozici zastupitele. „Kvůli tomu se také samospráva rozpadla,“ řekl.

Místní obyvatelé ale sdělili, že většina zastupitelů položila svůj mandát z důvodu netransparentnosti vedení. V sobotu po 16. hodině už mělo odvoleno asi 75 procent ze 160 voličů.

Slušnou účast i potvrdil předseda komise Václav Čechtický. „Vše se uskutečnilo bez problémů, lidé chodili v pravidelných intervalech, odpoledne bylo slabší,“ zmínil s tím, že večer čekali jen pár opozdilců.

Do voleb šly tři strany se svými lídry, a Sedlečtí s napětím očekávali, jak to dopadne. Zvolili si sedm zastupitelů. V pondělí 20. září výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou zveřejněny ve Sbírce zákonů.

Výsledky



Živá obec získala 4 mandáty – Václav Čechtický (75 hlasů), Petra Bontea (70), Pavel Koblasa (70), Václav Jícha (68).

Jihočeši 2012 díky mimořádným volbách budou mít 3 mandáty – Vlastimil Bočánek (57 hlasů), Markéta Bočánková (53) a Jan Čížek (56).

Pravda vítězí mandát nezískala.



Volební účast se v Sedlečku vyšplhala na 82,5 %, ze 160 voličů svou obálku do urny vhodilo 132 lidí. Živá obec obdržela důvěru 49,77 % voličů, Jihočeši 2012 43,21 % a Pravda vítězí 9,81 %.



Výsledky jsou dostupné online zde: https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv1111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=3107&xobec=599263&xstat=0&xvyber=0

Volilo se v obcích Částkov v okrese Tachov, Hory v okrese Karlovy Vary, Hraběšice v okrese Šumperk, Kobylnice v okrese Kutná Hora, Kolešov v okrese Rakovník, Malíč v okrese Litoměřice, Mírová v okrese Karlovy Vary, Mohelnice nad Jizerou v okrese Mladá Boleslav, Pletený Újezd v okrese Kladno, Sedlečko u Soběslavě v okrese Tábor, Slunečná v okrese Česká Lípa, Vysoká Lhota v okrese Pelhřimov a Vysoký Újezd v okrese Hradec Králové. V obci Petrovice I na Kutnohorsku nebyla podána žádná kandidátka a volby se zde proto neuskutečnily.

Celková volební účast byla 60,87 %. Vůbec nejvyšší zájem o volby zaznamenali v obci Slunečná, kde volební účast dosáhla 85,59 %. Mandát získalo 27 žen a 54 mužů. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 47,8 let. Nejstaršímu zvolenému je 73 let, nejmladšímu 22 let.

„Aktuální zpracování výsledků voleb do celkem třinácti obecních zastupitelstev pro nás bylo příležitostí k ověření naší připravenosti před sněmovními volbami, které se uskuteční již za tři týdny. Přestože se typově jedná o jiné volby, z hlediska personálního a technického zajištění je zde velká podobnost,“ říká Eva Krumpová,1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Pro nové volby do zastupitelstev v uvedených 13 obcích bylo zaregistrováno celkem 24 kandidátních listin. O post zastupitele se ucházelo 68 žen (tedy 38 % z celkového počtu kandidátů) a 111 mužů.

Průměrný věk kandidujících byl 46,4 let. Nejmladšímu kandidátovi bylo 20 let, naopak třem nejstarším uchazečům o mandát zastupitele bylo v době konání voleb 73 let.

Poslední okrsek byl zpracován v neděli 19. září ve 00:24 hodin.