Forbes bar a Václav Mech Drhovský. Není ve Strakonicích známější spojení. Ale Forbes není jen bar, jen podnik. Představuje v určitém úhlu pohledu životní filozofii.

Když musel Mech v polovině března nejdříve omezit provoz a poté i zavřít, rozhodl se okýnko nezřizovat. „Bylo by to těžké i z provozních důvodů. Prostě to vezmeme jako volno a možnost pro věci, které jsme s Lenkou (manželka) odkládali,“ řekl tenkrát. Navíc se během tohoto období dostali i do těsné blízkosti koronaviru.

Tato reportáž vznikala před 30. říjnem, tedy před schválením pokračování nouzového stavu do 20. listopadu.

Když opět otevřel, nemluvil o ztrátách, ani si nestěžoval. A neudělal to ani při dalším omezení. I když měl, stejně jako všichni jeho kolegové, nárok. „V týdnu máme otevřeno odpoledne od čtyř hodin, v pátek a v sobotu od šesti. Pokud máme zavřít v 10 a pak už v osm večer, nemusíme ani otvírat. Žijeme z nočních flámů. Hlavně o víkendu.“

V současné době je Forbes opět uzavřený a čeká na lepší časy. „Ti, kteří k nám chodili, se zase vrátí. A my to musíme vydržet a také vydržíme. Ale štve mne jiná věc. COVID už není jen o nemoci, je to nástroj k cílené politice a ovládání národa. Zbavení jeho svobodné vůle bez výstřelu z pušky.“