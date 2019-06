Suchdol nad Lužnicí – Seniorský dům v Suchdole úspěšně prošel kolaudací a obratem se začali stěhovat jeho osadníci. V novostavbě za 39 milionů korun na sídlišti 9. května je pro seniory připraveno 22 bytů.

První z nich si převzala suchdolská rodačka Danuše Dědinová. „Suchdol postavil hrad pro seniory,“ říká. Jak dále uvedla, podala si žádost o byt zhruba před třemi lety. „Vloni jsme se s manželem přestěhovali do Budějovic, on zanedlouho zemřel a já na tu žádost úplně zapomněla. Na úřadě byli tak laskaví, že se sami ozvali a já se 13. června nastěhuji,“ těší se seniorka, která oslavila 78 let.