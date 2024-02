Nový centrální park plánuje nechat vybudovat Jindřichův Hradec na sídlišti Vajgar. Prostor pro odpočinek se stromy a zelení by měl vzniknout na prostranství před 5. základní školou. Nový park je součástí chystané proměny sídliště v rámci studie Změň Vajgar. Jejím úkolem je zvýšit kvalitu bydlení v lokalitě s ohledem na životní prostředí a v souladu s aktuálními trendy při tvorbě veřejného prostoru.

Vizualizace nové podoby prostranství před základní školou na sídlišti Vajgar. | Foto: Město Jindřichův Hradec

Rozsáhlá plocha parkové zeleně s několika lavičkami ohraničená základní školou, zdravotnickým střediskem a na opačné straně zástavbou je v poměrně neutěšeném stavu, stejně tak jako zpevněné plochy. Po změně lokality volají už delší dobu i samotní obyvatelé sídliště. „V centrálním parku jsou plánovány především zpevněné plochy, mobiliář, výsadby, případně přesadby stávajících dřevin. Jsou zde také navrženy prvky, které usilují o hospodaření s dešťovou vodou, a snaží se o její akumulaci a zasakování, jakými je například síť poldrů a vsakovacích pásů,“ přiblížil změny jindřichohradecký starosta Michal Kozár. Radnice chce na projekt získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Pokud by se žádostí o dotaci na nový park uspěla, park chce přeměnit v letech 2026-2027.

Město už na svých stránkách zveřejnilo hotový projekt, který vychází ze schválené Územní studie revitalizace sídliště Vajgar. Koncepce parku je rozdělena do dvou hlavních částí – „městštější“ severovýchodní a parkovou na zbylých částech. Do řešeného území architekti zahrnuli také část ulice jižně od 3. mateřské školy, a to z kvůli doplnění parkovacích kapacit, které se snížily reorganizací parkoviště u polikliniky. Právě před její budovou má vzniknout reprezentativní náměstíčko. V hlavní parkové části území tvůrci projektu nově navrhli cestní síť a vytvořili kvalitní předprostory budov. Středem parku bude procházet v západovýchodním směru cyklostezka z barevného asfaltu. Prostor doplní lavičky, esteticky atypické dlouhé lavice, kontejnery na odpad, věšáky na prádlo, stojany na kola a koloběžky, mobilní venkovní posezení a ping-pongové stoly. Návrh počítá i s vyvýšenými modulovými záhony. Park bude osázený novými převážně listnatými stromy a ozdobí ho okrasné záhony s trvalkami.