Jindřichův Hradec – Vybudování parkové zóny na sídlišti Vajgar v Jindřichově Hradci se zase o něco víc přiblížilo skutečnosti.

Vedení města se rozhodlo celou realizaci uspíšit a nečekat na dohodu s vlastníky části pozemků, kde by měl nový park vyrůst.

„Rada města schválila způsob, jak v tomto projektu pokračovat. Jedná se o ten velký prostor u knihovny, jehož spodní část je vlastněna městem. Zbytek je v rukou soukromých majitelů," uvedl starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.

Novou parkovou zónu se snaží město vybudovat na největším hradeckém sídlišti už delší dobu.

„Bohužel jsme však zatím nedokázali dospět k dohodě s ostatními vlastníky pozemků. Abychom však celou záležitost byli schopni dotáhnout do zdárného konce, odsouhlasila rada města rozdělení investiční akce. Začneme tedy s parkovou údržbou na území patřícímu městu a zbytek případně dobudujeme později," vysvětluje starosta.

Park by mohl sloužit k využití volného času širokým vrstvám obyvatelstva.

„Nejde jen o vysázení stromků nebo keřů. Chceme zde vybudovat zázemí pro aktivní využívání volného času. Myslím, že veřejnost tyto úpravy přivítá. Celý tento pozemek totiž ležel ladem víceméně od doby, kdy zde byly postaveny paneláky a opravdu nedělal městu pěkný obrázek," míní Stanislav Mrvka.

Že by měl být tento prostor na Vajgaru využitý lépe než doposud, si myslí i obyvatelé sídliště.

„Cokoliv bude lepší než to, co je tu teď. Nyní je tu pouze nevyužitá planina, která je plná psích exkrementů. Doufám, že park se podaří vybudovat co nejdříve," věří Michal Kopaník, který na Vajgaru bydlí už patnáct let.