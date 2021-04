/VIDEO/ Další uzavírka u Velešína vypukla. Jak již Ředitelství silnic a dálnic ČR avizovalo před tou první, kvůli rekonstrukci křižovatky je opět zcela uzavřena silnice I/3 v úseku odbočka do Velešína od Holkova až křižovatka u čerpací stanice Velešín.

Práce u Velešína opět vypukly plnou silou. Objížďky nyní platí pro veškerou dopravu, během dopoledne ale třeba v Českém Krumlově nijak zvlášť nevázla. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Ráno objížďku přes Velešín doprovázely zmatky. "Po ránu tu byl trochu chaos," sdělil místostarosta Velešína Jiří Růžička. "Jednak práce v úseku zahájily naráz obě firmy, takže spustil Metrostav práce na samotné křižovatce a současně i Eurovia práce v úseku od křižovatky po velešínskou Benzinu. Kromě toho šoféři těžké nákladní dopravy nerespektovali dopravní značení a místo, aby na Krumlov zamířily hned od Kamenného Újezdu, jeli přes Velešín. To zkomplikovalo dopravní situaci ve městě, protože kamiony pak blokují osobní auta a autobusovou dopravu. Upozornili jsme na to policii, takže nyní na hladký průběh dohlíží městská i státní policie.Ale to jsou jen ty počáteční zmatky, když začíná objížďka," věří.