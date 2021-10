V třeboňské záchranné stanici spatříte například srnče. Jeho příběh vypráví ředitel třeboňské záchranné stanice, Jan Nový. „Srneček se sem dostal tak, že u silnice našli sraženou srnu a vedle plačící srnče. Je to sirotek, dostal se sem jako několikatýdenní. Je odchován na kozím mléku a ještě teď pije mléko díky naší koze. Je tu od května a dokud nebude samostatný, tak tu bude,“ říká o ochočeném zvířeti ředitel. A dodává, že zvíře má handicap tím, jak bylo zachráněno a je v kontaktu s člověkem.

„Když máte mládě savce, které musíte kojit, tak není technicky možné dosáhnout toho, aby v kontaktu s člověkem nebylo. To zvíře je zachráněné, ale trvale handicepované, protože ztrácí plachost a nemůže se vrátit zpátky do volné přírody. Skončí v nějaké oboře,“ vysvětlil Jan Nový s tím, že srnče jménem Václav je fyzicky zdravé.

Zatímco prochází záchrannou stanicí, ukazuje i další zvěř. „Jsou tu ježci, kuna, liška, sovy, puštíci, výr velký, káňata, poštolky,… Někteří jsou zranění po srážce s autem nebo popálení elektrickým proudem. Popáleniny jsou většinou fatální, takže nejčastěji jsou tu po srážkách s autem,“ hovořil k případům. Ve stanici si prohlédnete i labuť nebo čápa. „Ten nemá jedno křídlo, propadl do komína, špatně přistál. Nálezci nám volali, že našli černého čápa, když jsme přijeli na místo, tak jsme zjistili, že je to čáp bílý. Byl celý od sazí. Je tu třetím rokem v trvalé péči. Bude tu do konce života,“ líčí další příběh ředitel.

Podle něho se ocitá v třeboňské záchranné stanici 500 zvířat ročně. „Funguje to tak, že když někdo najde zraněné zvíře ve volné přírodě, tak prosíme napřed, aby zatelefonoval a poradil se. Může nastat celá řada situací od toho, že žádnou pomoc nepotřebuje i po situaci, že to zvíře může být člověku nebezpečné,“ zdůrazňuje. Lidé mohou zavolat na státní či městskou policii i na linku 112. Ideálně mají volat přímo třeboňskou záchrannou stanici.

Záchranná stanice je v Třeboni od roku 2008. Funguje na základě multizdrojového financování. Žádá například o dotace Jihočeský kraj a ministerstvo životního prostředí. Činnost organizace je pestrá. „Děláme i například programy pro školy a školky. Zpracováváme posudky na škody způsobené vydrou a další,“ doplnil Jan Nový, který zde pracoval už na konci devadesátých let a podruhé od roku 2015. „Vystudoval jsem lesnictví a přírodě jsem se věnoval už před rokem 1989,“ nastínil.