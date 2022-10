Opravovaný most přes Řečičku je v majetku Ředitelství silnic a dálnic a jeho rekonstrukci provádí společnost Metrostav Infrastructure. Přípravné práce na uzavírku začaly už před třemi týdny. "Byla obnažena část nosné konstrukce mostu mimo vozovku a došlo k přípravám na opravu spřažené desky a izolací. Tyto přípravné práce probíhaly mimo hlavní komunikaci I/34 bez omezení v provozu," upřesnil za Ředitelství silnic a dálnic v Českých Budějovicích Adam Koloušek.

Práce se teď přesouvají přímo na frekventovanou silnici pod kterou most vede. "Řešený most už vykazuje závady, které je potřeba odstranit jako například zatékání do rámů mostu a narušený izolační systém mostu. Během opravy tak bude provedena kompletní výměna mostního svršku včetně izolace. Dále pak dojde k výměně mostního vybavení a obnově vodorovného dopravního značení," popsal průběh oprav Adam Koloušek.

JHMD: Jihočeský kraj pozastavil platby za dopravní obslužnost

Ve směru od Třeboně zůstane sjezd do centra Jindřichova Hradce ze silnice I/34 bez omezení, v opačném směru od Dačic pak řidičům stačí se otočit na kruhovém objezdu u Penny Marketu a vrátit se kousek zpátky. Oprava silnice nad mostkem by měla trvat do 31. prosince.