Na svazích lyžařského areálu leží aktuálně asi 30 centimetrů převážně technického sněhu. "Podmínky jsou výborné, podařilo se nám vyrobit hromady sněhu, které jsme rozhrnuli. Dopoledne lyžují hradecké školy, ale když si přijde někdo zajezdit spolu s nimi, tak ho samozřejmě nevyhodíme. Jinak máme přes týden pro veřejnost otevřeno od 15 do 19 hodin," doplnil správce areálu Michal Hána. Jezdit se bude i o víkendu. V sobotu pojedou vleky od 9 do 16 hodin a od 17 do 20 hodin. V neděli se pak lyžuje v čase od 9 do 16 hodin. Sjezdovka je nasvícená i pro večerní lyžování.