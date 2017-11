Skiareál Lipno chystá řadu novinek pro lyžaře

Lipno nad Vltavou - Další atrakce přibudou o letošní zimní sezoně ve Skiareálu Lipno. O lyžaře se bude nově starat také Skipatrola.

Lyžaři a snowboarďáci se mohou těšit na řadu vylepšení tratí.Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Investice nejnavštěvovanějšího pětihvězdičkového střediska na jihu Čech přesáhnou 45 miliónů korun.

Více než kilometrová trať na skicross s klopenými zatáčkami, terénními vlnami a skoky, která bude bezpečná i pro děti, funpark či měřený slalomový úsek, to jsou jen některé z letošních novinek.

Vylepšení se i letos dočká zasněžovací systém. „O to větší bude sněhová jistota,“ doufá ředitel areálu Petr Dušek. „Lyžaři u nás budou potkávat i novou výkonnou rolbu na úpravu sjezdovek.“

Tématem letošní zimy bude bezpečnost. „Kromě vždy připravené horské služby bude na bezpečnost lyžařů dohlížet i Skipatrola, na sjezdovkách přibudou také nové bezpečnostní prvky,“ dodal Petr Dušek.

Rodiče, kteří už teď přemýšlejí, co o jarních prázdninách, jež tento školní rok budou v okresech Český Krumlov a České Budějovice 12. až 16. března, mohou děti od sedmi do 15 let svěřit do rukou lipenských instruktorů.

„Příměstské tábory zahrnují dopravu z Českého Krumlova a z Českých Budějovic a zpět, výuku lyžování, celodenní péči instruktorů, doplňkové aktivity i občerstvení,“ přiblížil mluvčí společnosti Lipensko Vojen Smíšek. Příměstské tábory lipenský areál pořádá i po čtyři soboty v lednu.

Lyžaři, kteří se do areálu vydají autobusy RegioJet nebo vlaky Českých drah Yetti, získají 30procentní slevu na denní skipas.

„Chystáme i celou řadu výhodných akcí, například 3+1 skipas zdarma na večerní lyžování,“ vysvětlil Vojen Smíšek. „To je ideální nabídka pro čtyřčlennou rodinu či čtyři kamarády.“

Řadu výhod přináší i Lipno.card. „Díky ní může každý získat zvýhodněné skipasy, vstupy na Stezku korunami stromů se slevou 20 procent a další výhody,“ doplnila Eva Černíková ze společnosti Lipensko.