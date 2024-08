Obiloviny, řepku i mák už mají sklizené v Zemědělském družstvu Netřebice na Českokrumlovsku. Podle agronomky Věry Marešové už sklidili i pelušku. Právě Netřebice jsou příkladem podniku, kde se objevily ohromné rozdíly ve výnosech, způsobené počasím. „V naší oblasti bylo vidět, že řepka v katastrech Dlouhá nebo Netřebice, nebo blízko vody u řeky Malše enormně pomrzla,“ poukázala Věra Marešová na lokality, kde dubnové mrazy dosáhly až k -7°C. „Obiloviny i řepky tam mají o 30 % nižší výnosy než obvykle. U Velešína, kde jsou pozemky zhruba o sto metrů nad mořem výše, byl mráz nižší, minus pět, minus tři stupně, tam to porosty řepky přečkaly lépe,“ říká při hodnocení letošního roku hlavně ohledně řepky Věra Marešová. Obilovin bohužel u Velešína zaseli jen málo.

Mák i po kile

Obiloviny tak na mráz jako celek doplatily nejvíce. „Ozimá pšenice má letos nejhorší výnosy, to nepamatuji za patnáct let jako agronomka,“ upozorňuje Věra Marešová. Obvykle je průměr za ZD Netřebice 7 až 7,5 tuny z hektaru. Letos je to okolo 6 tun. „Domnívám se, že je to způsobeno mrazy,“ dodává s tím, že jinak bylo z hlediska technologického postupu vše stejné jako v jiných letech. A propad mají v družstvu i ve slámě. Obvykle mají v Netřebicích dvacet balíků z hektaru, letos deset až patnáct. „Naštěstí máme zásobu z loni,“ řekla agronomka, ale vzápětí zmínila, že stejně budou muset omezit podestýlku, aby vydrželi až do příští sklizně.

Větší radost mají v Netřebicích z máku. Začali už prodávat i jednotlivým zájemcům kilové balíky za sto korun. Z dalších polních prací se chystají v družstvu ještě na senáže a sklizeň kukuřice.

close info Zdroj: Deník / Iva Kovářová zoom_in Ilustrační foto.

V Zemědělské společnosti Dubné na Českobudějovicku letos splnili podmínku, že do poutě mají být obiloviny sklizené, s předstihem. „Máme hotovo,“ konstatoval předseda představenstva ZD Dubné Jiří Spěváček a doplnil, že letošní výnosy jsou slabší průměr, obiloviny i řepka.

Do poutě s předstihem

„V neděli je v Dubném pouť a říká se, že do poutě má být uklizené obilí i sláma. Se sklizní jsme končili 1. srpna, ale přišla bouřka a zbylo třicet hektarů,“ uvedl Jiří Spěváček k průběhu sklizně. Připojil, že v proměnlivém počasí se pak muselo na posledních 30 hektarů, což je za obvyklých podmínek jen několik hodin práce, dlouho čekat a dosíkly se až v pondělí. Sklizeň tedy nakonec skončila o týden dříve než jindy, nebylo to podle Jiřího Spěváčka tak výrazné, jak to vypadalo na začátku.

V Zemědělském družstvu Kunžak na Jindřichohradecku, kde mají pozemky ve vyšších nadmořských výškách, zbývalo v pátek 16. srpna sklidit už jen poslední desítky hektarů. „Pšenice zbývá deset hektarů, triticale šedesát hektarů,“ uvedl za ZD Kunžak předseda představenstva Miloš Vítek. „Výnosy jsou lehce pod průměrem,“ konstatoval k výsledné bilanci. Obvykle zde mají výnosy kolem 5 nebo přes 5 tun z hektaru. „A máme čtyři a půl tuny. Semínko je drobnější, možná suchem,“ hledá Miloš Vítek možné důvody.

Poslední hektary

Mimořádně spokojeni jsou ale s řepkou. Na místní poměry je výrazně nad průměrem. „Čtyři tuny v hrubém výnosu,“ zdůraznil Miloš Vítek. Okresní průměr je 2,8 tuny z hektaru. Kunžacký předseda doplnil, že sousedům se letos řepka také vydařila. A v Kunžaku si dokonce zopakovali loňský výsledek, který byl také 4 tuny z hektaru. „Příroda se postarala,“ usmál se Miloš Vítek a skromně dodal, že vylepšili i technologii.

Zbývající hektary obilovin chtějí v ZD Kunžak posíct co nejdříve. „Do konce týdne by mohlo být po žních. Máme tři kombajny. Kdyby nám popřálo počasí,“ pojmenoval hlavní podmínky úspěšného finále Miloš Vítek.

close info Zdroj: Deník / Jan Karásek zoom_in Ilustrační foto.

V cíli už jsou se sklizní obilovin zemědělci z Agra Čejetice na Strakonicku. „Výnosy jsou spíše v průměrné rovině, záleželo na pozemcích,“ zhodnotil letošní výsledek agronom Michal Sekyra. Sklizena je i řepka s čistým výnosem 3,6 tuny z hektaru. Podobně jako jinde ještě čekají Čejetické sklizeň kukuřice a senáže.