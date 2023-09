Nečekanou koupel musela v sobotu absolvovat posádka sanitky, která vyjela na pomoc zraněnému muži na jednu z pískoven na Třeboňsku. Jejich pacient totiž nemohl z vody ven.

Dostat pacienta se zlomenou nohou z vody do sanitky nebylo zrovna jednoduché. | Foto: Foto: ZZS JčK

„Kalhoty jsme stahovat naštěstí nemuseli, ale boty ano," glosují záchranáři neobvyklý zásah na sociálních sítích. „Po skoku do vody totiž muž dopadl na pravou nohu, na které si způsobil tříštivou zlomeninu, pro bolest se nemohl dostat zpátky na břeh a zůstal sedět ve vodě na paddleboardu. Nezbývalo tedy, než odhodit boty, vyhrnout nohavice a pro pacienta si do vody dojít," vysvětlují.

A nebyla to první komplikace, kterou bylo třeba překonat. „Cestu k němu nám už při samotném příjezdu zkomplikovaly ještě titanové zámky na závorách, které nešly přeštípnout," líčí zádrhel, se kterým by si lehce neporadili ani suchdolští hasiči, kteří u zásahu asistovali. Aby se sanitky dostaly co nejblíž k vodě, museli záchranné složky přivézt klíče a závoru odemknout.