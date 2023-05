Pro školáky byl branný závod vítaným zpestřením. Na soutěž se podle svých slov těšili a do disciplín dávali maximum. "Chůze po laně pro mě byla jedna z nejlehčích disciplín. Nejvíc se bojím vzduchovky, protože když jsem si to zkoušela, tak mi to vůbec nešlo," zhodnotila Tereza Ondřasinová z 5. základní školy v Jindřichově Hradci. Její konkurentka to měla právě naopak a střelba se jí podařila. "Trefila jsem čtyři cíle ze šesti a nejvíc se těším na uzly. Mojí silnou stránkou ale určitě není první pomoc nebo vědomostní stanoviště," poznamenala Tereza Dvořáková ze základní školy ve Strmilově.

Soutěž ve spolupráci s armádou už má ve městě dlouhou tradici. "Jsem moc rád, že děti se připravují tak, aby obranu státu do budoucna vnímaly jako důležitou. V minulosti to byla povinnost, dnes je to dobrovolná možnost, ale je dobře, že armáda spolupracuje na této propagaci. Dnes tady chceme ukázat, že příprava nejen fyzická, ale i znalostní, je velice důležitá pro život," dodal místostarosta Jindřichova Hradce Bohumil Komínek.

Nejvíc bodů ve středečním regionálním kole si nakonec připsala 3. základní škola Jindřichův Hradec. Vítězné družstvo bude nominováno do krajského kola, které se uskuteční 2. června na akci Den s armádou na výstavišti v Českých Budějovicích. Vítěze z krajského kola pak čeká nominace do kola celostátního.