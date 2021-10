Základní školu při psychiatrické nemocnici navštěvuje 58 dětí. Poskytuje vzdělání dětem hospitalizovaným v nemocnici, ale nejen jim. Je totiž zároveň kmenovou školou pro třináct dětí z celého Táborska. Kromě základní školy je její součástí také škola speciální. Chystané uzavření nemocnice tak nastolilo otázku, co bude se školou dál.

Obavy o budoucnost sdílí rodiče dětí i ředitel školy Michal Kučera. „Plně si uvědomujeme, že uzavřením největší dětské psychiatrické nemocnice v republice nemizí problematika psychiatrických dětí. Tedy dětí, které – přestože nemocnice bude zavřená a jsou z našeho regionu – budou potřebovat naši speciálně-pedagogickou práci,“ uvedl ředitel.

Jedná se většinou o děti, které byly propuštěny do domácí péče, v běžných školách ale začaly mít problémy. „Na doporučení dětských psychiatrů jsme se rozhodli, že pro ně bude přínosnější, když se naše škola stane jejich školou kmenovou,“ vysvětlil ředitel.

V případě uzavření školy by dětem hrozil návrat do běžných škol. „Mohly by se u nich pak opět objevovat a prohlubovat psychické problémy, kvůli nimž se dostaly sem. Vše, co se nám podařilo zlepšit, by přišlo vniveč,“ obává se Michal Kučera.

Zatímco zřizovatelem nemocnice je ministerstvo zdravotnictví, školu při nemocnici zřizuje kraj. Ten přitom ústy náměstka hejtmana pro školství Pavla Klímy jasně deklaroval, že o její zachování stojí.

„Jedná se o školu při nemocnici. Jestliže nemocnice skončí, musíme tu situaci nějak řešit. Nyní hledáme způsob, aby tam škola v nějakém formátu mohla zůstat. Stále to však pro nás má velké neznámé. A to je především fakt, co bude dál s celým areálem. Pokud jeho majitel umožní, aby tam škola zůstala, budeme se snažit, aby k tomu mohlo dojít. Rozhodně bychom ji nechtěli zavírat. Vše ale stojí na budoucnosti areálu nemocnice, to je alfou a omegou dalších řešení,“ uvedl Pavel Klíma.

Nemocnice má ukončit provoz svého lůžkového oddělení k 31. prosinci, jak již dříve sdělila mluvčí dětské psychiatrické nemocnice Jana Sosna Voňavková.

Ministerstvo zdravotnictví stále ještě shání tři nebo čtyři dětské psychiatry, kteří by provoz nemocnice zachránili. Nabízí jim proto finanční prémii při nástupu. „Dostane milion korun v hotovosti, ale musí se zavázat, že bude pracovat v nemocnici tři roky,“ uvedl pro Českou televizi ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Škola při nemocnici má nyní 20 zaměstnanců, z toho 17 speciálních pedagogů a jejich asistentů. „V případě uzavření nemocnice nám kraj přislíbil, že zde budou moci kmenoví žáci alespoň dochodit školní rok. V omezeném počtu zaměstnanců bychom tu pak zůstali do června příštího roku. Bohužel bych i tak musel 11 pedagogů propustit,“ uzavřel s lítostí ředitel.