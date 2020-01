Úspěšnou kolaudaci za sebou má nový pavilon mateřské školy na sídlišti Hvězdárna. Školka až doposud disponovala čtyřmi třídami pro celkem 90 dětí, tato nová, pátá třída jich umožní přijmout dalších 28.

Podle místostarostky města Magdy Blížilové by se nová třída měla otevřít ještě ve stávajícím školním roce, podle předpokladu v polovině března.

„Požádali jsme krajský úřad o navýšení kapacity třídy na 28 dětí. Už jej máme schválený a vyhlásíme takzvaný mimořádný zápis,“ vysvětlila s tím, že přednostně budou do školky přijaty děti, které byly u zápisu vloni, ale do srpna loňského roku ještě nedovršily věku tří let a proto nebyly přijaty.

Počítat se bude také s přijetím dalších dětí ze spádové oblasti školky. „Pokud bude kapacita dostatečná, mohou pak být přijati i další zájemci,“ dodala místostarostka. Podle Dany Novotné, ředitelky 2. mateřské školy (jejímž odloučeným pracovištěm je hvězdárenská školka), je hlavní prostor nové třídy určený pro hraní i spaní možné oddělit důmyslnou stěnou. „Vznikl zde také nový prostor na hračky i na úklidové prostředky, zázemí pro učitelky, které tu dřív nebylo, a prostor pro školníka,“ popsala. V hygienické části přístavby je umístěných několik umyvadel a toalet různých velikostí a výšek – to proto, že v současné době je trendem do jedné třídy umisťovat různě staré děti. Ve výrobě je pak nový nábytek pro děti. Část vybavení už byla součástí dodávky stavby, například lehátka či dětské stolky a židle a stoly pro učitelky.

Změn doznala také zahrada, kde přibylo nové pískoviště či prostor na uschování venkovních hraček. Nově se na ní nachází také venkovní toaleta, ve které se počítá s pohybem v běžné obuvi. Tím odpadne zdlouhavé přezouvání učitelkám i dětem.

Výstavba nového pavilonu probíhala od konce dubna 2019 do poloviny letošního ledna. Náklady celé stavby činily zhruba 13,2 milionu korun, z čehož městu ulevila ministerská dotace ve výši 7,8 milionu.

O školce



- Školka byla poprvé otevřena 1. ledna 2010 jako nejmodernější v celém městě.



- V roce 2015 se stala odloučeným pracovištěm 2. mateřské školy v Jáchymově ulici.



- Dosud pro děti fungovaly 4 třídy s kapacitou 90 dětí.