„Ostatní mateřské školy mají běžný provoz. Nikde jinde není zavřená celá třída, jsou v karanténě jen jednotlivé děti. Situace se však mění ze dne na den,“ uvedla v úterý mluvčí města Jindřichův Hradec Eliška Čermáková.

Veronika Dobešová, ředitelka MŠ Kunžak, nechává školku dezinfikovat. „Koupili jsme si ozonový čistič, doporučili nám ho jindřichohradečtí profesionální hasiči. Hygienická opatření doplňujeme ještě tímto,“ řekla. Mateřská škola Kunžak byla zcela uzavřená na jaře kvůli nízkému počtu dětí, protože se podle ředitelky všichni rodiče covidu báli. „Byli jsme zavření ještě v říjnu, lednu a únoru. Vždy se ale jednalo o jednu třídu, nikoliv o celou školku. Máme nyní běžný provoz,“ zmínila s tím, že do školky chodí nyní okolo 45 dětí z šedesáti.

„Mám jich hodně, když přijde vlna covidu, tak děti odpadají. Nosíme respirátory od podzimu,“ popsala, jak se chrání učitelky. S dětmi chodí ven na zahradu nebo na vycházky tam, kde nikoho nepotkají. „Nejtěžší bylo situaci promyslet logisticky, aby se děti z jednotlivých tříd potkávaly co nejméně,“ upřesnila Veronika Dobešová.

Učitelka Jana z mateřské školy v Jindřichově Hradci je znepokojená rodiči, kteří zatajují to, že jedno dítě má covid a druhé například dávají do školky. „Děti jsou bezpříznakoví přenašeči a k tomu většina nezodpovědných rodičů, kteří mají starší dítě ze základní školy v karanténě a mladší sourozence vodí dál do mateřinky. Vláda operuje tím, že nemůže diskriminovat děti nepracujících matek. Jsme neustále blízko u dětí, zblízka na nás děti kýchají a kašlou, hygiena se u nejmenších obtížně dodržuje,“ popsala žena.

Proto by vláda podle ní měla v nouzovém stavu rozhodnout o snížení počtu dětí v mateřinkách tím, že nepracující matky si děti nechají doma s výjimkou předškolních dětí. „Mateřské školy jsou plné dětí bez účinných opatření. Školy byly už opakovaně uzavřené, ale mateřské školy fungují pořád,“ zlobí se.