Školy dnes ožívají. Vítají své žáky zpět

Jindřichohradecko – Do šesti jindřichohradeckých základních škol nastoupí letos na 270 prvňáčků. To je podle Jany Hemberové, vedoucí oddělení školství městského úřadu, více než loni. „Větší zájem je obecně o školy v centru města, a to kvůli lepší možnosti dojíždění,“ uvedla.

Prvňáček - ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

V dačické škole v Komenského ulici nastoupí do dvou prvních tříd 45 žáků. „Děti nám přibývají, v loňském roce se jich u nás učilo 505, letos to bude 514,“ zmínila ředitelka Eva Macků. V ulici Boženy Němcové v Dačicích otevřou dvě třídy pro celkem 51 prvňáků. Základní škola Na Sadech v Třeboni otevře dokonce tři třídy pro 53 prvňáků. Do školy v třeboňské Sokolské ulici nastoupí 46 dětí, připravené pro ně budou dvě první třídy. „Základní škola v Sokolské ulici má ještě odloučené pracoviště v Břilicích, kde je do malotřídky zapsáno 11 prvňáčků. Celkově můžu říct, že u nás žáků ubývá,“ poznamenala Ilona Vlachová z třeboňského odboru školství.

Autor: Redakce