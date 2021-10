Na doporučení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje udělili školy v J. Hradci ředitelské volno na dny 25. a 26. října z důvodu prevence před šířením nemoci covid-19. Na dva dny ředitelského volna naváží podzimní prázdniny a svátek 28. října. Jindřichohradecké základní školy tak zavřou na týden.

Doporučení dbají i další

O dva dny budou mít příští týden prodloužené podzimní prázdniny i studenti Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třeboni. Žáci tak zůstanou doma celý týden. „My však toto prodloužené volno udělujeme našim studentům každý rok. A to z toho důvodu, že 150 z nich bydlí na internátu a nemělo by cenu, aby sem jezdili kvůli jen dvěma dnům. Nicméně pana hejtmana chápeme, a asi bychom jeho přání vyhověli,“ poznamenal ředitel školy Petr Káninský. Poukázal ale na možná úskalí tohoto volna. „Dá se předpokládat, že studenti jej nebudou trávit doma mezi čtyřmi zdmi, ale bude se chtít bavit, půjdou někam ven za zábavou, a stejně se dostanou do většího shromáždění lidí,“ upozornil ředitel Káninský.

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v Jihočeském kraji, dostanou ředitelské volno od 25. října do 26. října například žáci ze ZŠ Komenského v Dačicích. Dále například děti ze ZŠ Boženy Němcové v Dačicích. Stejně tak dva dny volna vyhlašuje ZŠ Slavonice. Lomnická základní škola také dodrží delší prázdniny. Například ale v malé základní škole v Novosedlech nad Nežárkou se v pondělí a v úterý vyučuje. V úterý všem odpadá odpolední vyučování. Družina bude.