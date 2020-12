Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech 291 nově potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkem 253 nemocných se uzdravilo, sedm osob zemřelo. Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 tak k páteční 18. hodině v regionu vzrostl na 35 806. Počet vyléčených se zvýšil na 31 854 a aktuálně pozitivních nově o 31 na 3 389 osob. Od března v kraji v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 563 úmrtí.

Od čtvrtka do pátečního večera přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 630 suspektních vzorků a 101 vzorků od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k páteční 18. hodině 291 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 159 žen a 132 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (104), Písecku (68) a Jindřichohradecku (57). „Přibližně v sedmi desítkách případů byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině, v pětačtyřiceti šlo o kontakt v zaměstnání a v jednadvaceti ve škole. Nově onemocnělo devět zdravotníků a sedmnáct klientů či pracovníků sociálních služeb. U ostatních případů zatím nebylo možné zdroj nákazy určit,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslava Kotrbová.

V kumulativním přehledu výskytu onemocnění po krajích, tedy od začátku epidemie dodnes, patří podle dat Ministerstva zdravotnictví výskyt v jihočeském regionu k průměrným. Pro porovnávání nějakého jevu mezi různě lidnatými regiony se v epidemiologii používá relativní výskyt, tedy stav daného jevu, přepočtený na sto tisíc obyvatel daného regionu. „V počátečních měsících epidemie jsme patřili k regionům s absolutně nejnižším výskytem, s rozvojem komunitního šíření se setřely hranice a rozdíly mezi regiony a do určité míry i význam dlouhodobého kumulativního souhrnu po krajích, protože může poněkud zkreslovat momentální situaci, která je pro nás epidemiology prioritní. Podle dnešních dat se v kumulativním souhrnu pohybujeme uprostřed pole čtrnácti českých a moravských krajů na sedmé pozici,“ doplnila ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

Situace v okresech

Rizikový index protiepidemického systému PES měl v pátek pro ČR hodnotu 76. Skóre Jihočeského kraje bylo s indexem rizika 66 v rámci regionů ČR druhé nejnižší po Praze (59). Vyšší index mezi jihočeskými okresy tentokrát zaznamenalo Jindřichohradecko (78), nižší mělo Táborsko (69), Českokrumlovsko (68), Písecko (67), Strakonicko (66), Českobudějovicko (65) a Prachaticko (51).

„Kdybychom použili metodiku konstrukce rizikového indexu již i se započítáním antigenních testů, jak je připravována, byla by pro náš kraj dnešní hodnota ještě nižší, měli bychom skóre 56, tedy nejnižší ze všech krajů včetně Prahy. Co je ale důležitější než data, to je to, abychom smysluplně využili možností, které nám dává dobrovolné testování. A především možnost očkování, jež se už brzy stane realitou, na kterou jsme deset měsíců čekali. Vidím v něm obrovskou a vlastně jedinou šanci, jak virus zastavit, marginalizovat a jak se vrátit k normálnímu běžnému životu, po kterém všichni voláme“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 3 389 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 827 na Českobudějovicku, 620 na Táborsku, 560 na Písecku, 529 na Jindřichohradecku, 354 na Strakonicku, 274 na Prachaticku a 225 na Českokrumlovsku. 563 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 128 177 vyšetření. V povinné karanténě se k páteční osmnácté hodině nacházelo 1 026 osob. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu zvýšil o 101 na 10 816,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pátek večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 19 102 žen a 16 704 mužů. Z celkových 35 806 dosud potvrzených případů je 10 727 z Českobudějovicka, 6 391 z Táborska, 5 108 z Jindřichohradecka, 4 415 z Písecka, 4 165 ze Strakonicka, 2 648 z Prachaticka a 2 352 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 2 981 dětí ve věku do 14 let, z toho 601 do čtyř a 912 do devíti let. 3 729 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 4 685 do kategorie 25 až 34 let, 6 107 do kategorie 35 až 44 let, 7 200 případů do kategorie 45 až 54 let a 5 207 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 5 897 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Dobrovolné testování

Až do 15. ledna 2021 potrvá dobrovolné antigenní testování obyvatel u poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do sítě antigenních odběrových center. Vzhledem k tomu, že počet odběrových míst pro antigenní testování a jejich provozní doba se může měnit dle zájmu ze strany veřejnosti, je dobré sledovat webové stránky jihočeských nemocnic, nebo web Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

Metodou PCR se v jižních Čechách mohou v současné době samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické, která testuje pouze indikované případy.

Kam na testy

Laboratoře SYNLAB provozují v Českých Budějovicích aktuálně dvě odběrová pracoviště pro odběry na vyšetření přímého průkazu infekce SARS-CoV-2. Na mobilní odběrové pracoviště v českobudějovické Vrbenské ulici mohou na odběr dorazit jak pacienti indikovaní lékařem, tak samoplátci. Objednat se musí v obou případech předem, a to v online rezervačním systému na webu www.synlab.cz/covid-19. Odběrové pracoviště v ulici U Tří lvů přijímá pouze samoplátce a pro rezervaci na odběr zde slouží telefonní linka +420 731 595 088. Synlab testuje také v Českém Krumlově.

Laboratoř Nextclinics testuje samoplátce i indikované osoby ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin.

Nemocnice České Budějovice nyní testuje už jen na hlavním parkovišti nemocnice, ve všední dny od 9 do 14 hodin. Provoz odběrového místa pro automobily na letišti v Plané je kvůli poklesu počtu indikovaných k vyšetření od soboty 21. listopadu pozastaven. Vyšetření na covid-19 provádí českobudějovická nemocnice pouze osobám s platnou žádankou od lékaře nebo hygienické služby a to po předchozím objednání pomocí objednávkového systému dostupného na www.nemcb.cz .

V Táboře je pro samoplátce i indikované případy k dispozici kromě nemocnice také odběrové místo drive in Covid-19 u Čápova dvora před Stop shopem. Objednávkový systém tohoto odběrového místa je dostupný na https://klt-tabor.ml-software.cz/ . Celkem je nyní v regionu funkčních 13 odběrových míst.