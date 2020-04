„Jsme menší uskupení žen z Jindřichohradecka, všech věkových kategorií. Největší radost nám dělá to, že můžeme pomáhat. A právě to bylo hlavní myšlenkou vzniku skupiny. Zapojili se všichni s dobrým srdcem, kteří chtěli chtěli jakkoliv vypomoci,“ uvedla jedna ze zakladatelek iniciativy Natálie Severová.

K úterý 7. dubna už skupina našila a rozdala kolem deseti tisíc roušek. „Roušky jsme věnovali do složek IZS, tedy zdravotníkům, policistům, hasičům nebo i vojákům, dále jednotlivě na různá oddělení nemocnice, lékáren, do různých prodejen, na benzinové čerpací stanice, do obcí, domovů důchodců, nebo různě velkých firem jako je Madeta, nebo Pekárna a tak dále,“ vyjmenovala Natálie Severová.

Každé ráno také dobrovolníci rozdávali roušky všem spoluobčanům před supermarkety Albert, Kaufland, Lidl nebo Penny Market. Kromě šití roušek lidé iniciativě Roušky lidem pomáhají různými dalšími prostředky. „Od darování bavlněného povlečení z vlastních zásob, nastříháním látek ve velkém, až po občerstvení. Hlavně nás potěšila nabídka finanční podpory od dobrovolníků. Tu jsme posléze museli využít, vzhledem k tomu, že nám docházely materiálové a šicí zásoby,“ doplnila Natálie Severová.

Reakce místních obyvatel jsou jen pozitivní, všichni skupinu Roušky lidem podporují a fandí jí. „A já hlavně přeji všem lidem, ať mají pořád důvod se smát, protože jak se říká, smích léčí. Moc bych chtěla poděkovat zdravotníkům, vojákům, hasičům, našim švadlenkám a všem dobrovolníkům, kteří se bez zaváhání rozhodli pomáhat druhým a cítím tak, že právě díky těmto lidem s laskavým srdcem je možné i v těchto neveselých časech vidět to dobré světlo. Pevně věřím, že spousta z nás přehodnotí své životní hodnoty, protože zdraví se za peníze koupit nedá,“ zakončila Natálie Severová.