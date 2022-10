Na nábřeží Vltavy bylo vystaveno několik skifů z depozitu krumlovského veslaře Radka Šťovíčka, majitele Voroplavby, které mají slavnou minulost. Přehlídce lodí tentokráte vévodila nejcennější z nich – osm metrů dlouhá veslice Wolloner, na které Václav Chalupa získal onu stříbrnou medaili v Barceloně. „Dle tradice končíme voroplaveckou sezonu setkáním veslařů, kteří vzpomínají na své úspěchy na mistrovství Evropy, světa či olympijských hrách,“ řekl Radek Šťovíček. „S jejich úspěchy jsou spojené lodě. A my máme v naší depozitní loděnici několik kousků, se kterými můžeme připomenout úspěchy veslování našich závodníků. A protože se nám letos podařilo dokonce získat i autentickou veslici z olympiády v Barceloně, je akce věnovaná k připomenutí 30 let od úspěchu, který tam na této lodi vybojoval Václav Chalupa. Vystavené lodě jsou autentické, některé z nich medailové, takže jsou to kousky velmi vzácné.“

Slavná loď Wolloner k sobě přitahovala zraky i svou svítivou oranžovou barvou. Radek Šťovíček vyprávěl, že byla nalezena ve veslařském klubu ve Vídni, kam se dostala v roce 1993. Takže se po 29 letech vrátila zpátky do České republiky. Radek Šťovíček ji nechal zrenovovat. „Nyní je v původním stavu ve startovních barvách tak, jak se představila na olympiádě v Barceloně. V neděli na veslařské exhibici na Lipně se do ní Václav Chalupa zase téměř po 30 letech posadí,“ řekl Radek Šťovíček. „A vyzkouší, jestli jezdí tak rychle, jako před těmi 29, 30 lety. Pravda však je, že do veslice musel usednout už poté, co jsme ji přivezli z renovační dílny, protože ji bylo třeba správně naštelovat. To je u veslování velmi důležité. Takže jsme upravovali nohavky, konstrukce, kde se přidělávají vesla, vylaďovali jsme pojezd sedátka… Sehnali jsme i původní vesla od výrobce a vrátili jim symbol státnosti - českou vlaječku. Vašek si ale loď užije až při slavnostním představení na Lipně.“

Na to se Václav Chalupa těšil. „Ano. Je to loď, na které jsem už 30 let neseděl, tedy kromě naštelování,“ přitakal. „Potřeboval jsem ji dát trochu dohromady, aby se na ní vůbec dalo veslovat, bylo nutné ji doladit. Radek mi ji dovezl na Lipno, já ji tam trochu dal dohromady a musel jsem vyzkoušet, jestli dobře. Ale opravdu jsem si na ni jenom sednul. Doufám, že v neděli se na ní svezu trochu víc. Jakou trasu na ní ujedu, bude záležet na počasí. Třeba v pátek byla hladina na Lipně jako zrcadlo, ale v neděli má foukat. Ve vlnách se na závodních lodích jezdí špatně. Já sice vesluji neustále, ale na lodích na moře, které jsou trochu jiné, mnohem stabilnější. Ta závodní loď je ve vlnách vratší a člověk si ji až tolik neužije.“ Maximální rychlost skifu Wolloner je kolem 18 km v hodině. „To je maximum, jaké na něm může zdatný veslař dosáhnout,“ doplnil Václav Chalupa. „V běžném veslování rychlost dosahuje kolem deseti dvanácti kilometrů.“

Do budoucna bude Voroplavba v setkáních na závěr sezóny pokračovat. Už mají v záloze další novinky. „Připravujeme třeba setkání čtyřky s kormidelníkem Vladimírem Petříčkem,“ prozradil Radek Šťovíček. „Také máme políčeno na posádku osmiveslice, mistry Evropy v roce 2007.“